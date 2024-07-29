МЮ собирается строить новый стадион на 100,000 мест

"Манчестер Юнайтед" собирается построить новый стадион на 100,000 мест за 2 миллиарда фунтов вместо "Олд Траффорд".

Вскоре после приобретения 27.7% акций "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф вплотную занялся инфраструктурой клуба, создав "оперативную группу по возрождению "Олд Траффорд" ("Old Trafford Regeneration Task Force") во главе с лордом Себастьяном Коу.



С момента своего создания группа провела уже четыре заседания, придя к выводу, что вариант со строительством нового стадиона предпочтительнее, нежели реконструкция существующего.



Вариант с реконструкций стоил бы "Юнайтед" дешевле — около 1.2 млрд. фунтов, — но занял бы больше времени, вдобавок на время работ, осложняемых близостью железной дороги, клубу пришлось бы ограничить вместимость "Олд Траффорд", что оказало бы негативное влияние на доходы. Новый же стадион может появиться у клуба уже к 2030 году.



Предполагается, что новый стадион расположится не прямо на месте "Олд Траффорд", а с некоторым смещением — клубу принадлежит большой участок земли близ существующей арены.



BBC ожидает, что до конца 2024 года "Юнайтед" примет окончательное решение о построцке нового стадиона. Также "красным дьяволам" нужно будет определиться со временным домом.



Добавим, "Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года и сейчас вмещает 74,310 зрителей.