"Ливерпуль" отказался продать Эндо в "Марсель"

"Ливерпуль" отклонил предложение французского "Марселя" о покупке полузащитника Ватару Эндо в размере 14 миллионов евро (11.8 млн. фунтов).

Эндо только в августе 2023 присоединился к "Ливерпулю", перебравшись из "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов. "Красные" обратились к варианту с Ватару после того, как проиграли борьбу "Челси" за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.



К удивлению многих, 31-летний полузащитник сборной Японии великолепно освоился в "Ливерпуле", сыграв 43 матча за мерсисайсдский клуб и завоевав Кубок Лиги.



Своей игрой Эндо заинтересовал Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне тренировал "Брайтон", а теперь возглавляет "Марсель".



The Athletic не исключает, что "Марсель" вернется с улучшенным предложением после того, как клубу Лиги 1 не удалось заполучить Эндо за 11.8 млн. фунтов.



Интерес к Эндо, у которого остается три года по контракту с "Ливерпулем", также проявляют некоторые клубы Бундеслиги.