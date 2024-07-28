Галлас считает, что Зинченко больше не нужен "Арсеналу"
Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что "канониры" больше не нуждаются в защитнике Александре Зинченко.
В данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения Риккардо Калафьори из "Болоньи", и предполагается, что главный тренер "канониров" Микель Артета отводит 22-летнему итальянцу роль левого защитника.
По мнению Галласа, теперь Артете нужно поступить так, как в свое время поступил Хосеп Гвардиола, избавившись от игрока сборной Украины.
"Думаю, Зинченко столкнулся с похожими проблемами, как у него были в "Манчестер Сити". Если вы помните, он играл не так много больших матчей, потому что Пеп Гвардиола думал, что его оборонительные способности ограничены".
"С мячом и при владении он является талантливым игроком. Он хорош при контратаках, но когда вы просите его обороняться и когда вы подвергаете его давлению, он совершает ошибки. Он совершил много ошибок в "Арсенале", и поэтому они стремятся улучшить свою оборону", — цитирует Галласа Daily Mirror.
28.07.2024 11:00
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Думаю, Зинченко столкнулся с похожими проблемами, как у него были в "Манчестер Сити". Если вы помните, он играл не так много больших матчей, потому что Пеп Гвардиола думал, что его оборонительные способности ограничены".
"С мячом и при владении он является талантливым игроком. Он хорош при контратаках, но когда вы просите его обороняться и когда вы подвергаете его давлению, он совершает ошибки. Он совершил много ошибок в "Арсенале", и поэтому они стремятся улучшить свою оборону", — цитирует Галласа Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/109042/
Как будто Галлас мои комменты на фапле читал
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