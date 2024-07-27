Кукурелья, Галлахер и Палмер полностью пропустят турне "Челси" по США

Защитник Марк Кукурелья, полузащитник Конор Галлахер и вингер Коул Палмер полностью пропустят предсезонное турне "Челси" по Соединенным Штатам.

Из числа игроков "Челси" испанец Кукурелья и англичане Галлахер с Палмером дольше всех выступали за свои сборные на Евро-2024, достигнув финала.



По информации Daily Mail, все трое получили дополнительное время на отдых и присоединятся к команде Энцо Марески, уже когда та вернется из своего турне на базу в Кобхэме.



В то же время Энцо Фернандес, который выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки, уже в понедельник прибудет в расположение "Челси". Ему будет проще это сделать, чем Кукурелье, Галлахеру и Палмеру, для которых перелет через океан был бы сопряжен с резкой сменой часовых поясов.



Добавим, "Челси" предстоит сыграть еще четыре матча в США: против "Селтика", "Америки", "Манчестер Сити" и "Реала".