"Челси" договорился о покупках Йоргенсена и Ансельмино

"Челси" достиг договоренностей о покупках голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена и защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино.

Как сообщает BBC, "Вильярреал" согласился отпустить Йоргенсена в "Челси" за 20,7 млн. фунтов. Теперь 22-летний шведо-датчанин направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт до 2031 года.



Йоргенсен будет призван составить конкуренцию Роберту Санчесу в борьбе за роль первого номера "Челси". Будущее другого голкипера "синих" в лице Джордже Петровича находится под вопросом.



А Ансельмино обойдется "Челси" в 15.6 млн. фунтов, но к команде Энцо Марески присоединится не сразу. Минимум до января 19-летний аргентинец останется в "Боке" на правах аренды.



Как и Йоргенсен, Ансельмино получит контракт до 2031 года, однако в расчетах, связанных с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" сможет распределить стоимость обоих игроков только на пять лет.