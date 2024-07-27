"Челси" договорился о покупках Йоргенсена и Ансельмино

Филип Йоргенсен и Аарон Ансельмино "Челси" достиг договоренностей о покупках голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена и защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино.

Как сообщает BBC, "Вильярреал" согласился отпустить Йоргенсена в "Челси" за 20,7 млн. фунтов. Теперь 22-летний шведо-датчанин направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт до 2031 года.

Йоргенсен будет призван составить конкуренцию Роберту Санчесу в борьбе за роль первого номера "Челси". Будущее другого голкипера "синих" в лице Джордже Петровича находится под вопросом.

А Ансельмино обойдется "Челси" в 15.6 млн. фунтов, но к команде Энцо Марески присоединится не сразу. Минимум до января 19-летний аргентинец останется в "Боке" на правах аренды.

Как и Йоргенсен, Ансельмино получит контракт до 2031 года, однако в расчетах, связанных с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" сможет распределить стоимость обоих игроков только на пять лет.


Метки Ансельмино, Бока Хуниорс, Вильярреал, Йоргенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 27.07.2024 20:46 # alexomck
    Ансельмино

    Источник: http://fapl.ru/posts/109032/?c=1

    Ещё один расист

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  2. bembo 27.07.2024 20:30 # bembo
    НУ КАК НЕ ОБОЖАТЬ ЭТОТ КЛУБ?
    ИМПЕРАТОРЫ!

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  3. sausage 27.07.2024 20:26 # sausage
    Бля))))

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  4. meshuggah 27.07.2024 20:19 # meshuggah
    Завистливые подзалюпники на месте?

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  5. suddenly 27.07.2024 20:02 # suddenly
    Почему они не чёрные? Как так то?

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