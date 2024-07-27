"Челси" договорился о покупках Йоргенсена и Ансельмино
"Челси" достиг договоренностей о покупках голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена и защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино.
Как сообщает BBC, "Вильярреал" согласился отпустить Йоргенсена в "Челси" за 20,7 млн. фунтов. Теперь 22-летний шведо-датчанин направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт до 2031 года.
Йоргенсен будет призван составить конкуренцию Роберту Санчесу в борьбе за роль первого номера "Челси". Будущее другого голкипера "синих" в лице Джордже Петровича находится под вопросом.
А Ансельмино обойдется "Челси" в 15.6 млн. фунтов, но к команде Энцо Марески присоединится не сразу. Минимум до января 19-летний аргентинец останется в "Боке" на правах аренды.
Как и Йоргенсен, Ансельмино получит контракт до 2031 года, однако в расчетах, связанных с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" сможет распределить стоимость обоих игроков только на пять лет.
27.07.2024 20:00
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Ансельмино
Источник: http://fapl.ru/posts/109032/?c=1
Ещё один расист
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НУ КАК НЕ ОБОЖАТЬ ЭТОТ КЛУБ?
ИМПЕРАТОРЫ!
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Бля))))
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Завистливые подзалюпники на месте?
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Почему они не чёрные? Как так то?
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