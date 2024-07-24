"Арсенал" полностью согласовал покупку Калафьори

Защитник итальянской "Болоньи" Риккардо Калафьори направляет в "Арсенал" на медобследование после того, как лондонский клуб полностью согласовал его приобретение.

По информации Sky Sports, "Арсенал" согласовал компенсацию за Калафьори в размере около 42 миллионов фунтов.



При этом 50 процентами от своей прибыли "Болонье" придется поделиться со швейцарским "Базелем", откуда Риккардо был куплен год назад за 3.4 млн. фунтов.



Пройдя медобследование, 22-летний игрок сборной Италии вылетит в Соединенные Штаты, где команда Микеля Артеты проводит предсезонное турне.



Sky Sports сообщает, что в последние 10 дней перехватить Калафьори пытался другой клуб Премьер-Лиги, а также "Ювентус" и "Реал", но "Арсенал" выиграл борьбу за Риккардо.



Калафьори, воспитанник академии "Ромы", способен сыграть как центрального защитника, так и на левом фланге обороны.



Калафьори выходил в стартовом составе на все три матча сборной Италии на Евро-2024, где Риккардо и партнеры были остановлены Швейцарией в 1/8 финала.