"Арсенал" полностью согласовал покупку Калафьори
Защитник итальянской "Болоньи" Риккардо Калафьори направляет в "Арсенал" на медобследование после того, как лондонский клуб полностью согласовал его приобретение.
По информации Sky Sports, "Арсенал" согласовал компенсацию за Калафьори в размере около 42 миллионов фунтов.
При этом 50 процентами от своей прибыли "Болонье" придется поделиться со швейцарским "Базелем", откуда Риккардо был куплен год назад за 3.4 млн. фунтов.
Пройдя медобследование, 22-летний игрок сборной Италии вылетит в Соединенные Штаты, где команда Микеля Артеты проводит предсезонное турне.
Sky Sports сообщает, что в последние 10 дней перехватить Калафьори пытался другой клуб Премьер-Лиги, а также "Ювентус" и "Реал", но "Арсенал" выиграл борьбу за Риккардо.
Калафьори, воспитанник академии "Ромы", способен сыграть как центрального защитника, так и на левом фланге обороны.
Калафьори выходил в стартовом составе на все три матча сборной Италии на Евро-2024, где Риккардо и партнеры были остановлены Швейцарией в 1/8 финала.
24.07.2024 20:00
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Калафьори выходил в стартовом составе на все три матча сборной Италии на Евро-2024, где Риккардо и партнеры были остановлены Швейцарией в 1/8 финала.
Источник: http://fapl.ru/posts/108974/?c=1#c7947617
Он пропускал матч против швейцарцев, поэтому и не прошли.
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КАЛАФЬИОРИ КАМОН KPАСUBO
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24.07.2024 14:52 #
narcot
девственник скажет, что факе))))
В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado с людьми внутри
Очевидцы сообщили, что автомобиль принадлежит военному. У мужчины оторвало обе ступни. С ним была его супруга, предварительно, она получила незначительные раны.
Причина - взрывное устройство.
Взорванный автомобиль принадлежал замначальнику центра спутниковой связи ВС РФ Торгашову
(ответить)
24.07.2024 15:19 #
amirhan-gurazhev
украинские партизаны точечно уничтожают мусор
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Источник: http://fapl.ru/posts/108960/?c=1#c7947579
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Украинские партизаны тупые шо пиздец) Мало того, что чел перепутал цель и взорвал просто его полного тёзку , так он ещё в этот же день попался.
(ответить)
Базель красава!!! Продал за 3,4 а получит в итоге 24)))
(ответить)
Усы, лапы, хвост - вот мои трансферы (с) А. Слот
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А вот это уже серьёзная заявочка. Сосити будет нюхать жопу.
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Очередной Аквилани
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20.06.2024 23:13 #
kirkorov-coyg
0.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108323/
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20.06.2024 23:15 #
beria-ynwa
Фанат членси хорошо разбирается в сортах говна
(ответить)
20.06.2024 23:14 #
takernotagiver
У пидартурика глаз наметанный на игроков)
____________
20.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108323/?c=1
(ответить)
→ kirkorov-coyg:0.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108323/
→ beria-ynwa:Фанат членси хорошо разбирается в сортах говна
→ takernotagiver:У пидартурика глаз наметанный на игроков)
____________
20.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
→ yamateh:Вот испанцы, по именам не такие уж топчики как у англов, но сук есть игра
→ kirkorov-coyg:Вот что бывает, когда назначаешь тренера-хохла
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Пффффф
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