"Арсенал" полностью согласовал покупку Калафьори

Риккардо Калафьори Защитник итальянской "Болоньи" Риккардо Калафьори направляет в "Арсенал" на медобследование после того, как лондонский клуб полностью согласовал его приобретение.

По информации Sky Sports, "Арсенал" согласовал компенсацию за Калафьори в размере около 42 миллионов фунтов.

При этом 50 процентами от своей прибыли "Болонье" придется поделиться со швейцарским "Базелем", откуда Риккардо был куплен год назад за 3.4 млн. фунтов.

Пройдя медобследование, 22-летний игрок сборной Италии вылетит в Соединенные Штаты, где команда Микеля Артеты проводит предсезонное турне.

Sky Sports сообщает, что в последние 10 дней перехватить Калафьори пытался другой клуб Премьер-Лиги, а также "Ювентус" и "Реал", но "Арсенал" выиграл борьбу за Риккардо.

Калафьори, воспитанник академии "Ромы", способен сыграть как центрального защитника, так и на левом фланге обороны.

Калафьори выходил в стартовом составе на все три матча сборной Италии на Евро-2024, где Риккардо и партнеры были остановлены Швейцарией в 1/8 финала.


Метки Арсенал, Болонья, Калафьори, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 644

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gameboy 24.07.2024 21:04 # gameboy
    Калафьори выходил в стартовом составе на все три матча сборной Италии на Евро-2024, где Риккардо и партнеры были остановлены Швейцарией в 1/8 финала.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108974/?c=1#c7947617

    Он пропускал матч против швейцарцев, поэтому и не прошли.

    (ответить)

  2. gameboy 24.07.2024 21:03 # gameboy
    КАЛАФЬИОРИ КАМОН KPАСUBO

    (ответить)

  3. sausage 24.07.2024 20:53 # sausage
    24.07.2024 14:52 #
    narcot

    девственник скажет, что факе))))



    В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado с людьми внутри

    Очевидцы сообщили, что автомобиль принадлежит военному. У мужчины оторвало обе ступни. С ним была его супруга, предварительно, она получила незначительные раны.

    Причина - взрывное устройство.




    Взорванный автомобиль принадлежал замначальнику центра спутниковой связи ВС РФ Торгашову
    (ответить)

    24.07.2024 15:19 #
    amirhan-gurazhev

    украинские партизаны точечно уничтожают мусор
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108960/?c=1#c7947579
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    Украинские партизаны тупые шо пиздец) Мало того, что чел перепутал цель и взорвал просто его полного тёзку , так он ещё в этот же день попался.

    (ответить)

  4. arsa-men 24.07.2024 20:50 # arsa-men
    Базель красава!!! Продал за 3,4 а получит в итоге 24)))

    (ответить)

  5. lfc-krr 24.07.2024 20:40 # lfc-krr
    Усы, лапы, хвост - вот мои трансферы (с) А. Слот

    (ответить)

  6. kirkorov-coyg 24.07.2024 20:36 # kirkorov-coyg
    А вот это уже серьёзная заявочка. Сосити будет нюхать жопу.

    (ответить)

  7. alexomck 24.07.2024 20:31 # alexomck
    Очередной Аквилани

    (ответить)

  8. narcot 24.07.2024 20:10 # narcot
    20.06.2024 23:13 #
    kirkorov-coyg

    0.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108323/
    (ответить)
    20.06.2024 23:15 #
    beria-ynwa

    Фанат членси хорошо разбирается в сортах говна
    (ответить)
    20.06.2024 23:14 #
    takernotagiver

    У пидартурика глаз наметанный на игроков)
    ____________
    20.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108323/?c=1

    (ответить)

  9. narcot 24.07.2024 20:08 # narcot
    &#8594; kirkorov-coyg:0.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108323/
    &#8594; beria-ynwa:Фанат членси хорошо разбирается в сортах говна
    &#8594; takernotagiver:У пидартурика глаз наметанный на игроков)
    ____________
    20.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    &#8594; yamateh:Вот испанцы, по именам не такие уж топчики как у англов, но сук есть игра
    &#8594; kirkorov-coyg:Вот что бывает, когда назначаешь тренера-хохла

    (ответить)

  10. electric 24.07.2024 20:00 # electric
    Пффффф

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