"Вилла" купила Амаду Онана за 50 млн. фунтов
"Астон Вилла" завершила приобретение полузащитника "Эвертона" Амаду Онана за 50 миллионов фунтов.
Онана сыграл 72 матча за "Эвертон" после своего перехода из "Лилля" за 33 млн. фунтов в 2022 году.
На протяжении последних месяцев Онана сватали в различные клубы, включая "Арсенал", но в итоге 22-летний полузащитник достался "Вилле", где будет призван заменить ушедшего в "Ювентус" Дугласа Луиса.
Онана сыграл каждую минуту каждого матча сборной Бельгии на Евро-2024. Всего на счету Амаду 17 поединков за национальную команду.
Добавим, траты "Виллы" этим летом достигли уже 140 млн. фунтов.
22.07.2024 18:05
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Последние комментарии:
Пофиг на Луиса, Онана как минимум не меньше пользы может принести. Эвертон теперь упрется с Брантуэйтом, Дайч же не совсем волшебник.
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Кто ещё сегодня манкуртского лохла ака любителя черкашей не напоил жёлтенькой? Наркот? Артурик? Михалыч?
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как думаете стоит ли обращаться внимание на цыгана у которого нет своей родины ?
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Кто ещё не поссал на мемфиса, становитесь в очередь, эта малышка за всех ватников принимает сегодня орууууууууу
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fiezzo
В США произошёл государственный переворот. В четверг 18 июля в 01:14 московскому времени умер президент США Джо Байден. Тело Байдена до сих пор находится в морозильной камере в Белом Доме. Медицинский персонал, который занимался лечением и реанимацией Байдена, некоторое время удерживали на территории резиденции в Вашингтоне, но после отмашки вице-президента Камалы Харрис, под подписку о неразглашении были условно освобождены и находятся сейчас по месту постоянного проживания под запретом покидать округ Колумбия.
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Источник: http://fapl.ru/posts/108862/
21 июля на официальных аккаунтах Байдена публикуется письмо о снятии его кандидатуры
Читайте серьёзных аналитиков как я, не хохлов и супов
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А вот и парень мемфиса кекстер подоспел, сейчас манкрут немного успокоится, весь день ждал своего заводчанина запертый дома
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ХОХЛЫ ЧО С ИПАЛОМ ?
"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится", — посетовал он. завиявил некий Зелибоба
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какие же вы все таки eбaнутые нулифаеры
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Порванная бабусь приперлась на защиту своего манкурсткого сына. Один вопрос: А ГДЕ ВНУЧОК???
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Чё это за казах такой, которого в Ливерпуль сватают? С хуя ли у него цена в 50 лямов? Кто знает, что за фрукт? Мб правда бистяра потенциальный? Хотя... Такефуса, бля)
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Братики, привет!
Отличный трансфер для Виллианов! Были слухи, что Галахер к ним поедет, но теперь видима дорога только в Катлетико))
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Как же манкрутского пса напоили мочой в прошлой ветке
Оруууууууууууууууууууууу
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