"Вилла" купила Амаду Онана за 50 млн. фунтов

"Астон Вилла" завершила приобретение полузащитника "Эвертона" Амаду Онана за 50 миллионов фунтов.

Онана сыграл 72 матча за "Эвертон" после своего перехода из "Лилля" за 33 млн. фунтов в 2022 году.



На протяжении последних месяцев Онана сватали в различные клубы, включая "Арсенал", но в итоге 22-летний полузащитник достался "Вилле", где будет призван заменить ушедшего в "Ювентус" Дугласа Луиса.



Онана сыграл каждую минуту каждого матча сборной Бельгии на Евро-2024. Всего на счету Амаду 17 поединков за национальную команду.



Добавим, траты "Виллы" этим летом достигли уже 140 млн. фунтов.