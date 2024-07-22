"Вилла" купила Амаду Онана за 50 млн. фунтов

Амаду Онана "Астон Вилла" завершила приобретение полузащитника "Эвертона" Амаду Онана за 50 миллионов фунтов.

Онана сыграл 72 матча за "Эвертон" после своего перехода из "Лилля" за 33 млн. фунтов в 2022 году.

На протяжении последних месяцев Онана сватали в различные клубы, включая "Арсенал", но в итоге 22-летний полузащитник достался "Вилле", где будет призван заменить ушедшего в "Ювентус" Дугласа Луиса.

Онана сыграл каждую минуту каждого матча сборной Бельгии на Евро-2024. Всего на счету Амаду 17 поединков за национальную команду.

Добавим, траты "Виллы" этим летом достигли уже 140 млн. фунтов.


Метки Астон Вилла, Онана, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2024 18:05

Количество просмотров Просмотров: 576

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Последние комментарии:




  1. alexomck 22.07.2024 19:02 # alexomck
    Пофиг на Луиса, Онана как минимум не меньше пользы может принести. Эвертон теперь упрется с Брантуэйтом, Дайч же не совсем волшебник.

    (ответить)

  2. hachidlo 22.07.2024 19:02 # hachidlo
    Кто ещё сегодня манкуртского лохла ака любителя черкашей не напоил жёлтенькой? Наркот? Артурик? Михалыч?

    (ответить)

  3. memfis63 22.07.2024 18:53 # memfis63
    как думаете стоит ли обращаться внимание на цыгана у которого нет своей родины ?

    (ответить)

  4. moneycity 22.07.2024 18:47 # moneycity
    Кто ещё не поссал на мемфиса, становитесь в очередь, эта малышка за всех ватников принимает сегодня орууууууууу

    (ответить)

  5. fiezzo 22.07.2024 18:43 # fiezzo
    fiezzo

    В США произошёл государственный переворот. В четверг 18 июля в 01:14 московскому времени умер президент США Джо Байден. Тело Байдена до сих пор находится в морозильной камере в Белом Доме. Медицинский персонал, который занимался лечением и реанимацией Байдена, некоторое время удерживали на территории резиденции в Вашингтоне, но после отмашки вице-президента Камалы Харрис, под подписку о неразглашении были условно освобождены и находятся сейчас по месту постоянного проживания под запретом покидать округ Колумбия.

    В ближайшие недели двойник Байдена объявит о выходе из президентской гонки

    Источник: http://fapl.ru/posts/108862/


    21 июля на официальных аккаунтах Байдена публикуется письмо о снятии его кандидатуры


    Читайте серьёзных аналитиков как я, не хохлов и супов

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  6. moneycity 22.07.2024 18:38 # moneycity
    А вот и парень мемфиса кекстер подоспел, сейчас манкрут немного успокоится, весь день ждал своего заводчанина запертый дома

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  7. memfis63 22.07.2024 18:38 # memfis63
    ХОХЛЫ ЧО С ИПАЛОМ ?


    "Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится", — посетовал он. завиявил некий Зелибоба

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  8. mcferson 22.07.2024 18:27 # mcferson
    какие же вы все таки eбaнутые нулифаеры

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  9. hachidlo 22.07.2024 18:25 # hachidlo
    Порванная бабусь приперлась на защиту своего манкурсткого сына. Один вопрос: А ГДЕ ВНУЧОК???

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  10. sausage 22.07.2024 18:24 # sausage
    Чё это за казах такой, которого в Ливерпуль сватают? С хуя ли у него цена в 50 лямов? Кто знает, что за фрукт? Мб правда бистяра потенциальный? Хотя... Такефуса, бля)

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  11. sellman 22.07.2024 18:20 # sellman
    Братики, привет!

    Отличный трансфер для Виллианов! Были слухи, что Галахер к ним поедет, но теперь видима дорога только в Катлетико))

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  12. moneycity 22.07.2024 18:11 # moneycity
    Как же манкрутского пса напоили мочой в прошлой ветке
    Оруууууууууууууууууууууу

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