"Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля"

Лени Йоро "Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении центрального защитника "Лилля" Лени Йоро.

Йоро заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев и стал вторым новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно после нападающего Джошуа Зиркзее.

По информации Sky Sports, стоимость трансфера 18-летнего француза составила 58.9 млн. фунтов, включая почти 7 млн. фунтов в виде бонусов.

Изначально Йоро предпочитал перейти в "Реал", однако испанский гранд и близко не был готов потратиться на Лени, как "Юнайтед". А поскольку контракт защитника истекал уже следующим летом, "Лилль" настоял на сделке с "красными дьяволами".

Йоро, которым также интересовались "Ливерпуль" и ПСЖ, дебютировал за "Лилль" в возрасте 16 лет и к своим 18 годам сыграл 60 матчей на профессиональном уровне. По итогам прошлого сезона Лени попал в символическую сборную Лиги 1.

"Так рано в своей карьере присоединиться к клубу масштаба и амбиций "Манчестер Юнайтед" — это невероятная честь".

"С моих первых разговоров с клубом они представили четкий план, как я смогу развиваться в Манчестере, будучи частью этого захватывающего проекта. Они проявили огромную заботу ко мне и моей семье".

Мне известна история молодых игроков в "Манчестер Юнайтед", и я чувствую, что это может быть идеальное место, чтобы реализовать свой потенциал и свои амбиции, вместе со своими новыми партнерами по команде. Мне не терпится начать", — сообщил Йоро.

Лени Йоро


Метки Йоро, Лилль, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 530

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 18.07.2024 23:35 # narcot
    пруфы по всу выглядят как-то так



    dexter

    1600 военных осуждены в 2023 г. за дезертирство на Украине - это самое массовое преступление в ВСУ, - председатель Верховного Суда

    До рагулей на второй год дошло, что можно вызвать "Волгу".
    (ответить)

    (ответить)

  2. memfis63 18.07.2024 23:35 # memfis63
    наркот, вот для чего ты открываешь своё сосало, если потом как дырявый трус не можешь никуя промычать в ответ ?

    (ответить)

  3. memfis63 18.07.2024 23:32 # memfis63
    КВАДРАТНРАЯ ЧЕПУШИЛА НАБРАЛА ЧЛЕНОВ В РОТ И НЕ МОЖЕТ СКИНУТЬ ПРУФ ПРО ДЕЗЕРТИРОВ В ВС РФ

    (ответить)

  4. brown-ale 18.07.2024 23:19 # brown-ale
    Переплатили раза в три. Мало что ли таких перспективных бритов в чемпионшипе?!

    (ответить)

  5. vasant-balan 18.07.2024 23:17 # vasant-balan
    Манекены не спасли: «Валькирия» уничтожила пункт дислокации врага с техникой на Запорожском фронте
    Боевики ВСУ поставили манекены на улице, пытаясь обмануть наших разведчиков, но Операторы специального подразделения 4 военной базы ВС РФ "Валькирия" уничтожили пункт дислокации вместе с машинами и мотоциклами противника в н.п. Каменское Запорожской области.

    (ответить)

  6. narcot 18.07.2024 23:14 # narcot
    1) считай не 1.5млн, а .45. так процент будет ниже
    2) если на википедии написано, что численность 450к, то 5к дезертиров быть не может




    dexter

    1600 военных осуждены в 2023 г. за дезертирство на Украине - это самое массовое преступление в ВСУ, - председатель Верховного Суда

    До рагулей на второй год дошло, что можно вызвать "Волгу".
    (ответить)


    narcot

    По состоянию на 29 декабря 2023 года в военные суды России поступило 5 024 дела о самовольном оставлении части. Это количество случаев бегства со службы установило абсолютный исторический рекорд. В 2022 году, в период полномасштабного вторжения российских войск в Украину, перед судом престало всего 1 001 дело, а годом ранее — 615 дел.


    dexter

    Откуда ты 5к взял, если численность войск РФ согласно вики 450К?


    dexter

    До какой мобилизации, е6ло?):
    ВСУ
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B


    РФ
    https://www.rbc.ru/politics/14/12/2023/657ad8259a7947587dc54e06


    (ответить)

    narcot

    5/617 = 0.8%

    придурок, чем меньшую численность ты берешь, тем выше процент дезертиров, чьё число известно и не изменится никак, хоть бы напиши 200к солдатиков или 1200к. иди повтори математичку за 4й класс
    (ответить)

    (ответить)

  7. superglor 18.07.2024 23:11 # superglor
    Не усики, а пропуск в трусики.

    (ответить)

  8. kapitoxa 18.07.2024 23:09 # kapitoxa
    решили, что хватит доверяться линделефам, джонсам и прочей чепухе, полностью срубили старую защиту

    (ответить)

  9. farot 18.07.2024 23:08 # farot
    Норм покупка. Еще и у Реала из-под носа увели

    (ответить)

  10. quavo 18.07.2024 23:05 # quavo
    Ну норм че, теперь де лихта боать и сливать двух балластов

    (ответить)

  11. makeewadim 18.07.2024 23:03 # makeewadim
    Как Челси его прозевал. Нетипичная покупка для Мю

    (ответить)

  12. scholes18 18.07.2024 23:02 # scholes18
    ему определенно подошла бы форма Челси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: