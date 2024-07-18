"Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля"
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении центрального защитника "Лилля" Лени Йоро.
Йоро заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев и стал вторым новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно после нападающего Джошуа Зиркзее.
По информации Sky Sports, стоимость трансфера 18-летнего француза составила 58.9 млн. фунтов, включая почти 7 млн. фунтов в виде бонусов.
Изначально Йоро предпочитал перейти в "Реал", однако испанский гранд и близко не был готов потратиться на Лени, как "Юнайтед". А поскольку контракт защитника истекал уже следующим летом, "Лилль" настоял на сделке с "красными дьяволами".
Йоро, которым также интересовались "Ливерпуль" и ПСЖ, дебютировал за "Лилль" в возрасте 16 лет и к своим 18 годам сыграл 60 матчей на профессиональном уровне. По итогам прошлого сезона Лени попал в символическую сборную Лиги 1.
"Так рано в своей карьере присоединиться к клубу масштаба и амбиций "Манчестер Юнайтед" — это невероятная честь".
"С моих первых разговоров с клубом они представили четкий план, как я смогу развиваться в Манчестере, будучи частью этого захватывающего проекта. Они проявили огромную заботу ко мне и моей семье".
Мне известна история молодых игроков в "Манчестер Юнайтед", и я чувствую, что это может быть идеальное место, чтобы реализовать свой потенциал и свои амбиции, вместе со своими новыми партнерами по команде. Мне не терпится начать", — сообщил Йоро.
18.07.2024 23:00
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Последние комментарии:
пруфы по всу выглядят как-то так
dexter
1600 военных осуждены в 2023 г. за дезертирство на Украине - это самое массовое преступление в ВСУ, - председатель Верховного Суда
До рагулей на второй год дошло, что можно вызвать "Волгу".
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наркот, вот для чего ты открываешь своё сосало, если потом как дырявый трус не можешь никуя промычать в ответ ?
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КВАДРАТНРАЯ ЧЕПУШИЛА НАБРАЛА ЧЛЕНОВ В РОТ И НЕ МОЖЕТ СКИНУТЬ ПРУФ ПРО ДЕЗЕРТИРОВ В ВС РФ
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Переплатили раза в три. Мало что ли таких перспективных бритов в чемпионшипе?!
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Боевики ВСУ поставили манекены на улице, пытаясь обмануть наших разведчиков, но Операторы специального подразделения 4 военной базы ВС РФ "Валькирия" уничтожили пункт дислокации вместе с машинами и мотоциклами противника в н.п. Каменское Запорожской области.
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1) считай не 1.5млн, а .45. так процент будет ниже
2) если на википедии написано, что численность 450к, то 5к дезертиров быть не может
dexter
1600 военных осуждены в 2023 г. за дезертирство на Украине - это самое массовое преступление в ВСУ, - председатель Верховного Суда
До рагулей на второй год дошло, что можно вызвать "Волгу".
(ответить)
narcot
По состоянию на 29 декабря 2023 года в военные суды России поступило 5 024 дела о самовольном оставлении части. Это количество случаев бегства со службы установило абсолютный исторический рекорд. В 2022 году, в период полномасштабного вторжения российских войск в Украину, перед судом престало всего 1 001 дело, а годом ранее — 615 дел.
dexter
Откуда ты 5к взял, если численность войск РФ согласно вики 450К?
dexter
До какой мобилизации, е6ло?):
ВСУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
РФ
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2023/657ad8259a7947587dc54e06
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narcot
5/617 = 0.8%
придурок, чем меньшую численность ты берешь, тем выше процент дезертиров, чьё число известно и не изменится никак, хоть бы напиши 200к солдатиков или 1200к. иди повтори математичку за 4й класс
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Не усики, а пропуск в трусики.
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решили, что хватит доверяться линделефам, джонсам и прочей чепухе, полностью срубили старую защиту
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Норм покупка. Еще и у Реала из-под носа увели
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Ну норм че, теперь де лихта боать и сливать двух балластов
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Как Челси его прозевал. Нетипичная покупка для Мю
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ему определенно подошла бы форма Челси.
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