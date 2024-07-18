"Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля"

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении центрального защитника "Лилля" Лени Йоро.

Йоро заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев и стал вторым новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно после нападающего Джошуа Зиркзее.



По информации Sky Sports, стоимость трансфера 18-летнего француза составила 58.9 млн. фунтов, включая почти 7 млн. фунтов в виде бонусов.



Изначально Йоро предпочитал перейти в "Реал", однако испанский гранд и близко не был готов потратиться на Лени, как "Юнайтед". А поскольку контракт защитника истекал уже следующим летом, "Лилль" настоял на сделке с "красными дьяволами".



Йоро, которым также интересовались "Ливерпуль" и ПСЖ, дебютировал за "Лилль" в возрасте 16 лет и к своим 18 годам сыграл 60 матчей на профессиональном уровне. По итогам прошлого сезона Лени попал в символическую сборную Лиги 1.



"Так рано в своей карьере присоединиться к клубу масштаба и амбиций "Манчестер Юнайтед" — это невероятная честь".



"С моих первых разговоров с клубом они представили четкий план, как я смогу развиваться в Манчестере, будучи частью этого захватывающего проекта. Они проявили огромную заботу ко мне и моей семье".



Мне известна история молодых игроков в "Манчестер Юнайтед", и я чувствую, что это может быть идеальное место, чтобы реализовать свой потенциал и свои амбиции, вместе со своими новыми партнерами по команде. Мне не терпится начать", — сообщил Йоро.



