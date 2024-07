Светская хроника за понедельник

Адриен Рабьо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед. "Ливерпуль" готов продать Виргила Ван Дейка. Кай Хаверц женился. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Защитник Серхи Роберто, чей контракт с "Барселоной" истек, ищет себе пристанище в Премьер-Лиге. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" близок к покупке защитника "Болоньи" Риккардо Калафьори за 42.2 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Арсенал" улучшил свое предложение о покупке голкипера "Вулверхэмптона" Дэна Бентли с 80,000 до 300,000 фунтов. (The Sun)



Бывший полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" свободным агентом. (Goal)



"Юнайтед" установил цену в 30 млн. фунтов за полузащитника Скотта Мактоминея. (Football Insider)



"Манчестер Сити" готов отпустить голкипера Эдерсона в Саудовскую Аравию за сумму свыше 30 млн. фунтов плюс бонусы. (Ben Jacobs)



"Ливерпуль" готов продать своего капитана Виргила Ван Дейка в Саудовскую Аравию за 46 млн. фунтов. (Rudy Galetti)



"Ливерпуль" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, но "Барселона" уже сделала свое предложение по игроку сборной Испании. (El Nacional)



Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра не интересен "Челси". (The Telegraph)



"Челси" отправит полузащитника Андрея Сантоса в аренду в родственный "Страсбур". (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Челси" Нони Мадуэке. (Football Insider)



Бывший нападающий "Саутгемптона" Че Адамс близок к переходу свободным агентом в итальянский "Торино". (Fabrizio Romano)



Саудовский "Аль-Иттихад" интересуется голкипером "Вест Хэма" Альфонсом Ареоля. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" хочет заменить Оливера Скиппа другим доморощенным полузащитником. (Football Insider)



"Марсель" заплатит 17 млн. фунтов "Тоттенхэму" за полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга. (BBC)



"Кристал Пэлас" обдумывает приглашение вингера "Марселя" Исмаилы Сарра. (The Athletic)



"Астон Вилла" готова продать правого защитника Мэтти Кэша. (Football Insider)



"Вилла" хочет пригласить нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша на место Муссы Диаби, который направляется в "Аль-Иттихад". (The Sun)



Другое



"Эвертон" предложит своему полузащитнику Джарраду Брантуэйту новый контракт на улучшенных условиях, чтобы компенсировать игроку несостоявшийся переход в "Юнайтед". (Daily Mirror)



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау готов отвергнуть сборную Англии. (The Telegraph)



Владельцы "Челси" собираются пригласить в "Страсбург" бывшего главного тренера "Халла" Лиама Росеньора. (The Athletic)



Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц женился на девушке, с которой встречался с 2018 года. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Рой Кин рассказал, что бросил курить в возрасте 11 лет. (The Sun)