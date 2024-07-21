"Арсенал" приобрел Сетфорда у "Аякса"
"Арсенал" объявил о приобретении юного голкипера "Аякса" Томми Стефорда. Трансфер оценивается в 1 миллион фунтов.
18-летний Сетфорд заключил с "Арсеналом" контракт до 2028 года, причем лондонскому клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.
В Амстердаме у Сетфорда оставался один год по контракту, поэтому "Аякс" неохотно согласился отпустить своего воспитанника в "Арсенал".
Сетфорд родился в Амстердаме и получил футбольное образование в академии "Аякса", за первую команду которого он, правда, дебютировать не успел.
Тот факт, что всю свою жизнь до сих пор Сетфорд провел в Голландии, не помешал ему связать свою международную карьеру с Англией. Томми выступает за сборную U-19, а также уже вызывался в U-20.
"Арсенал" уточняет, что свое развитие Сетфорд продолжит в академии "канониров", однако Томми еще может быть повышен до первой команды, если Аарон Рамсдейл, дублер первого номера лондонцев Давида Райи, покинет клуб этим летом.
21.07.2024 15:00
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Последние комментарии:
Тернет, Руннарсон, Сетфорд....сколько их таких, ваще пох
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Сетфорд > Рамсдейл
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Второй раз подряд новость на главной про педиков.
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Первый раз слышим о нем, второй раз услышим в 2028 году когда уйдёт свободным.
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снизу мельвуд пидор
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