"Арсенал" приобрел Сетфорда у "Аякса"

Томми Сетфорд "Арсенал" объявил о приобретении юного голкипера "Аякса" Томми Стефорда. Трансфер оценивается в 1 миллион фунтов.

18-летний Сетфорд заключил с "Арсеналом" контракт до 2028 года, причем лондонскому клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.

В Амстердаме у Сетфорда оставался один год по контракту, поэтому "Аякс" неохотно согласился отпустить своего воспитанника в "Арсенал".

Сетфорд родился в Амстердаме и получил футбольное образование в академии "Аякса", за первую команду которого он, правда, дебютировать не успел.

Тот факт, что всю свою жизнь до сих пор Сетфорд провел в Голландии, не помешал ему связать свою международную карьеру с Англией. Томми выступает за сборную U-19, а также уже вызывался в U-20.

"Арсенал" уточняет, что свое развитие Сетфорд продолжит в академии "канониров", однако Томми еще может быть повышен до первой команды, если Аарон Рамсдейл, дублер первого номера лондонцев Давида Райи, покинет клуб этим летом.


Метки Арсенал, Аякс, Сетфорд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 21.07.2024 15:40 # wengerrrro
    Тернет, Руннарсон, Сетфорд....сколько их таких, ваще пох

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  2. alexomck 21.07.2024 15:35 # alexomck
    Сетфорд > Рамсдейл

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  3. chelsae88 21.07.2024 15:31 # chelsae88
    Второй раз подряд новость на главной про педиков.

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  4. gameboy 21.07.2024 15:19 # gameboy
    Первый раз слышим о нем, второй раз услышим в 2028 году когда уйдёт свободным.

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  5. amirhan-gurazhev 21.07.2024 15:02 # amirhan-gurazhev
    снизу мельвуд пидор

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