"Юнайтед" надеется перехватить Хави Симонса
"Манчестер Юнайтед" надеется увести атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса из под носа у "Баварии".
Симонс оказался на радаре у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, своего соотечественника, после яркого выступления за сборную Голландии на Евро-2024.
"Красные дьяволы" также находятся под впечатлением, какой сезон 21-летний Симонс провел за "РБ Лейпциг", выступая там на правах аренды из ПСЖ.
Симонс привлекателен для "Юнайтед" своей универсальностью, потому что Хави способен сыграть как плеймейкера, таки и на обоих флангах атаки.
И хотя Симонс уже согласовал условия личного контракта с "Баварией", немецкому гранду пока не удается договориться с ПСЖ о компенсации за Хави, и теперь этим пытается воспользоваться "Юнайтед", утверждает L'Equipe.
ПСЖ готов пойти на сделку с "Юнайтед" по Симонсу, и параллельно два клуба работают над трансфером полузащитника Мануэля Угарте стоимостью около 59 миллионов фунтов.
Козырем "Юнайтед" в борьбе за Симонса может стать новый ассистент Тен Хага в лице Рууда Ван Нистелроя, у которого Хави провел сезон 2022/23 в аренде в ПСВ.
20.07.2024 06:00
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Решили стать фармом ПСГ, продолжая собирать сборную Нидерландов.
У арабов с ФФП там проблемы что-ли, раз готовы отдать этого парня, вроде хороший прогресс показывал в последнее время.
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Пиздато. Хотелось бы побольше таких игроков в АПЛ. Бундеслигу один хуй никто не смотрит.
Но особенно забавно, что про интерес к нему Ливерпуля ничего нет. Видимо там денег настолько нет, что Арне Слот скоро заявит, что полностью доволен имеющимся составом
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