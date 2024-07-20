"Юнайтед" надеется перехватить Хави Симонса

Хави Симонс "Манчестер Юнайтед" надеется увести атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса из под носа у "Баварии".

Симонс оказался на радаре у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, своего соотечественника, после яркого выступления за сборную Голландии на Евро-2024.

"Красные дьяволы" также находятся под впечатлением, какой сезон 21-летний Симонс провел за "РБ Лейпциг", выступая там на правах аренды из ПСЖ.

Симонс привлекателен для "Юнайтед" своей универсальностью, потому что Хави способен сыграть как плеймейкера, таки и на обоих флангах атаки.

И хотя Симонс уже согласовал условия личного контракта с "Баварией", немецкому гранду пока не удается договориться с ПСЖ о компенсации за Хави, и теперь этим пытается воспользоваться "Юнайтед", утверждает L'Equipe.

ПСЖ готов пойти на сделку с "Юнайтед" по Симонсу, и параллельно два клуба работают над трансфером полузащитника Мануэля Угарте стоимостью около 59 миллионов фунтов.

Козырем "Юнайтед" в борьбе за Симонса может стать новый ассистент Тен Хага в лице Рууда Ван Нистелроя, у которого Хави провел сезон 2022/23 в аренде в ПСВ.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Симонс

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 06:00

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  1. alexomck 20.07.2024 06:58 # alexomck
    Решили стать фармом ПСГ, продолжая собирать сборную Нидерландов.
    У арабов с ФФП там проблемы что-ли, раз готовы отдать этого парня, вроде хороший прогресс показывал в последнее время.

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  2. kellborn 20.07.2024 06:12 # kellborn
    Пиздато. Хотелось бы побольше таких игроков в АПЛ. Бундеслигу один хуй никто не смотрит.

    Но особенно забавно, что про интерес к нему Ливерпуля ничего нет. Видимо там денег настолько нет, что Арне Слот скоро заявит, что полностью доволен имеющимся составом

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