"Юнайтед" надеется перехватить Хави Симонса

"Манчестер Юнайтед" надеется увести атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса из под носа у "Баварии".

Симонс оказался на радаре у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, своего соотечественника, после яркого выступления за сборную Голландии на Евро-2024.



"Красные дьяволы" также находятся под впечатлением, какой сезон 21-летний Симонс провел за "РБ Лейпциг", выступая там на правах аренды из ПСЖ.



Симонс привлекателен для "Юнайтед" своей универсальностью, потому что Хави способен сыграть как плеймейкера, таки и на обоих флангах атаки.



И хотя Симонс уже согласовал условия личного контракта с "Баварией", немецкому гранду пока не удается договориться с ПСЖ о компенсации за Хави, и теперь этим пытается воспользоваться "Юнайтед", утверждает L'Equipe.



ПСЖ готов пойти на сделку с "Юнайтед" по Симонсу, и параллельно два клуба работают над трансфером полузащитника Мануэля Угарте стоимостью около 59 миллионов фунтов.



Козырем "Юнайтед" в борьбе за Симонса может стать новый ассистент Тен Хага в лице Рууда Ван Нистелроя, у которого Хави провел сезон 2022/23 в аренде в ПСВ.