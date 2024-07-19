"Юнайтед" договорился с Угарте
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником ПСЖ Мануэлем Угарте.
Оформив переходы защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзее, теперь "Юнайтед" может сосредоточить свои усилия на переговорах по Угарте.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Угарте уже согласился на переход в "Юнайтед". 23-летний уругваец хочет выступать за "красных дьяволов", несмотря на отсутствие Лиги Чемпионов.
В данный момент "Юнайтед" договаривается с ПСЖ о стоимости Угарте, но также насчет Мануэля обращаются другие клубы.
В случае приобретения Угарте "Юнайтед" может продать кого-нибудь из своих полузащитников: Каземиро, Скотта Мактоминея или Кристиана Эриксена.
Добавим, агентом Угарте является авторитетный Жорже Мендеш, который представляет интересы и Йоро.
19.07.2024 06:00
Просмотров: 480
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: