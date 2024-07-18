"Юнайтед" продал Гринвуда в "Марсель"

"Манчестер Юнайтед" продал своего нападающего Мейсона Гринвуда в "Марсель" за 31.6 млн. евро (26.6 млн. фунтов).

Гринвуд заключил с "Марселем" контракт на пять лет. При этом "Юнайтед" будет положена внушительная доля — в 40-50 процентов — с последующей перепродажи игрока французским клубом.



Гринвуд является продуктом академии "Юнайтед", но за родной клуб не играл с января 2022, когда Мейсон был арестован и позже обвинен в изнасиловании и избиении своей девушки.



Позже соответствующие обвинения были сняты, и совсем недавно Гринвуд со своей девушкой отметили один год со дня рождения своего ребенка, однако тот скандал навсегда запятнал репутацию Мейсона.



Отыграв прошлый сезон за испанский "Хетафе" на правах аренды, Гринвуд так и не был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед". Вместо этого Мейсон был продан в "Марсель", где 22-летний англичанин будет работать с бывшим наставником "Брайтона" Роберто Де Дзерби.



Всего Гринвуд сыграл 129 матчей за "Юнайтед", забив 35 голов. Свой единственный поединок за сборную Англии Мейсон провел в 2020 году.