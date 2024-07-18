"Юнайтед" продал Гринвуда в "Марсель"

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" продал своего нападающего Мейсона Гринвуда в "Марсель" за 31.6 млн. евро (26.6 млн. фунтов).

Гринвуд заключил с "Марселем" контракт на пять лет. При этом "Юнайтед" будет положена внушительная доля — в 40-50 процентов — с последующей перепродажи игрока французским клубом.

Гринвуд является продуктом академии "Юнайтед", но за родной клуб не играл с января 2022, когда Мейсон был арестован и позже обвинен в изнасиловании и избиении своей девушки.

Позже соответствующие обвинения были сняты, и совсем недавно Гринвуд со своей девушкой отметили один год со дня рождения своего ребенка, однако тот скандал навсегда запятнал репутацию Мейсона.

Отыграв прошлый сезон за испанский "Хетафе" на правах аренды, Гринвуд так и не был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед". Вместо этого Мейсон был продан в "Марсель", где 22-летний англичанин будет работать с бывшим наставником "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Всего Гринвуд сыграл 129 матчей за "Юнайтед", забив 35 голов. Свой единственный поединок за сборную Англии Мейсон провел в 2020 году.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Марсель, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 22:20

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  1. superglor 18.07.2024 23:11 # superglor
    Ну Марсель все-таки более великий клуб, чем пригородная помойка.

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  2. danilych89 18.07.2024 22:34 # danilych89
    Отыграв прошлый сезон за испанскую "Жирону" на правах аренды, Гринвуд так и

    Источник: http://fapl.ru/posts/108861/

    "Жирона", "Хетафе", какая разница? видимо, для Михи все испанские клубы на одно лицо)).

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  3. kapitoxa 18.07.2024 22:22 # kapitoxa
    пидарасы

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