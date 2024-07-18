"Манчестер Сити" купил Савиньо

Савиньо "Манчестер Сити" объявил о приобретении вингера Савиньо — или Савио — из французского "Труа".

Савиньо заключил с "Сити" контракт до 2029 года и стал первым новичком команды Хосепа Гвардиолы этим летом.

Трансфер 20-летнего бразильца обошелся чемпионам Премьер-Лиги в 33.6 млн. фунтов, включая бонусы.

Прошлый сезон Савиньо провел в испанской "Жироне" на правах аренды из "Труа" — оба этих клуба являются частью City Football Group, что позволило "Сити" опередить конкурентов в борьбе за игрока, который забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

"Я так рад присоединиться к "Манчестер Сити", победителям Премьер-Лиги и клубного Чемпионата Мира. Каждый знает, что прямо сейчас они являются лучшей командой в мире, поэтому я очень взволнован быть здесь".

"Я взволнован возможностью поработать с Пепом Гвардиолой, одним из величайших тренеров всех времен, и я знаю, что он поможет мне стать еще лучше".

"Я провел удивительное время в Испании, и я предвкушаю новое испытание, связанное с игрой в Премьер-Лиге и рядом с некоторыми из лучших игроков в мире".

"Мне не терпится встретиться с фанатами и своими новыми партнерами по команде и, надеюсь, поучаствовать в развитии успеха "Сити", — сообщил Савиньо.

Савиньо


Метки Жирона, Манчестер Сити, Савиньо, Савио, трансферы, Труа

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 18.07.2024 21:59 # dexter
    Друшлаг квадратный, открывай список военных судов в РФ и найди мне 5к дел за дезертирство в ВС РФ.

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  2. hammersmith 18.07.2024 21:35 # hammersmith
    "Манчестер Сити" купил Свинью

    Источник: http://fapl.ru/posts/108859/

    хахла что ли

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  3. gameboy 18.07.2024 21:21 # gameboy
    Что значит или, вы там новости под кокосом пишите?)

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  4. alexomck 18.07.2024 21:02 # alexomck
    МЮ обломали с Тодибо, Сити покупает Савио у своего клуба.

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