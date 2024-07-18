Пепе пожаловался, что получил "психологическую травму" в "Арсенале"

Николя Пепе Бывший вингер "Арсенала" Николя Пепе признался, что получил психологическую травму в период выступлений за лондонский клуб.

Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба на тот момент 72 миллиона фунтов, однако Николя не оправдал тех ожиданий, которые с ним связывали.

Проведя сезон 2022/23 в "Ницце" на правах аренды, год назад Пепе досрочно разорвал свой контракт с "Арсеналом" и ушел свободным агентом в "Трабзонспор".

Свой провал Пепе объясняет предвзятым отношением. Ивуариец жалуется, что даже некоторые люди в "Арсенале" были настроены против него.

"В "Арсенале" я перенес своего рода психологическую травму — словно у меня забрали мою страсть, у меня возникло отвращение к футболу".

"Я перестал играть, и я удивлялся, зачем я тогда делаю свою работу. Мои сомнения достигли той точки, что я подумывал прекратить все".

"Я удивлялся, почему они так сильно меня атакуют. Люди доходили до того, что называли меня крупнейшим провалом в истории Премьер-Лиги!"

"Я не просил, чтобы на меня тратили 80 миллионов евро. Когда речь о таких деньгах, людям все равно, откуда ты переходишь, они хотят, чтобы ты сразу себя проявлял".

"Есть не так много игроков, которые сразу же готовы забивать по 25 голов за сезон, а я даже не являюсь 9-м номером. Не предполагалось, что я буду играть таким образом в Премьер-Лиге. Но это навлекло на меня шквал критики".

"Это было почти домогательство. Я не так много сидел в социальных сетях, но мой брат рассказывал мне: "Про тебя пишут такое-то". Подсознательно это затрагивало меня".

"Это также исходило от медиа и определенных членов клуба. Они не осознавали, какое влияние это может оказать на мое мышление, на мою семью и какие последствия будут для моей игры. Фанаты "Арсенала" — единственные люди, которые всегда поддерживали меня", — сообщил Пепе L'Equipe.


Метки Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.07.2024 18:47 # sausage
    Ещё один нытик. И почему психологические травмы и психологически неустойчивы, и нытиками всегда оказываются нигеры. Видать судьба у них такая по жизни - терпеть, а Джанго - это всего лишь плод фантазии Тарантино.

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  2. gameboy 18.07.2024 18:21 # gameboy
    Челу не один сезон давали в клубе, о чем он говорит

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  3. el-pidor 18.07.2024 18:15 # el-pidor
    Сам виноват. Не чего было ийти к заднеприводным.

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