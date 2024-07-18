Пепе пожаловался, что получил "психологическую травму" в "Арсенале"

Бывший вингер "Арсенала" Николя Пепе признался, что получил психологическую травму в период выступлений за лондонский клуб.

Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба на тот момент 72 миллиона фунтов, однако Николя не оправдал тех ожиданий, которые с ним связывали.



Проведя сезон 2022/23 в "Ницце" на правах аренды, год назад Пепе досрочно разорвал свой контракт с "Арсеналом" и ушел свободным агентом в "Трабзонспор".



Свой провал Пепе объясняет предвзятым отношением. Ивуариец жалуется, что даже некоторые люди в "Арсенале" были настроены против него.



"В "Арсенале" я перенес своего рода психологическую травму — словно у меня забрали мою страсть, у меня возникло отвращение к футболу".



"Я перестал играть, и я удивлялся, зачем я тогда делаю свою работу. Мои сомнения достигли той точки, что я подумывал прекратить все".



"Я удивлялся, почему они так сильно меня атакуют. Люди доходили до того, что называли меня крупнейшим провалом в истории Премьер-Лиги!"



"Я не просил, чтобы на меня тратили 80 миллионов евро. Когда речь о таких деньгах, людям все равно, откуда ты переходишь, они хотят, чтобы ты сразу себя проявлял".



"Есть не так много игроков, которые сразу же готовы забивать по 25 голов за сезон, а я даже не являюсь 9-м номером. Не предполагалось, что я буду играть таким образом в Премьер-Лиге. Но это навлекло на меня шквал критики".



"Это было почти домогательство. Я не так много сидел в социальных сетях, но мой брат рассказывал мне: "Про тебя пишут такое-то". Подсознательно это затрагивало меня".



"Это также исходило от медиа и определенных членов клуба. Они не осознавали, какое влияние это может оказать на мое мышление, на мою семью и какие последствия будут для моей игры. Фанаты "Арсенала" — единственные люди, которые всегда поддерживали меня", — сообщил Пепе L'Equipe.