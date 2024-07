Светская хроника за среду

"Астон Вилла" решила побороться за Нико Уильямса. "Ливерпуль" обсуждает покупку Гонсалу Инасиу. Ли Карсли — фаворит на работу со сборной Англии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

ПСЖ отклонил предложение неназванного клуба Премьер-Лиги в 59 миллионов фунтов о покупке нападающего Ли Кан Ина. (Foot Mercato)



"Бавария" не собирается отпускать нападающего Матиса Теля, несмотря на интерес к тому из Премьер-Лиги. (Fabrizio Romano)



Вингер "Челси" Коул Палмер уговаривает своего партнера по сборной Англии Олли Уоткинса перейти из "Астон Виллы" к "синим". (Football Insider)



"Вилла" решила составить конкуренцию "Челси" и "Барселоне" в борьбе за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (TEAMtalk)



"Вилла" хочет получить 60 млн. фунтов от "Аль-Иттихада" за своего вингера Муссу Диаби. (talkSPORT)



"Юнайтед" может взять полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте в аренду. (The Guardian)



Защитник "Лилля" Лени Йоро настаивает на переходе в "Реал", хотя "Юнайтед" уже согласовал компенсацию за него. (L'Equipe)



"Аль-Наср" завершил переговоры по голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону, переключившись на Бенто из "Атлетико Паранаэнсе". (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" работает над приобретением защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. (O Jogo)



"Фулхэм" готов улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу. (Ben Jacobs)



"Фулхэм" был готов заплатить 30 млн. фунтов плюс бонусы за Смит-Роу, но "Арсенал" это не устроило. (Evening Standard)



"Ноттингем Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке защитника "Фиорентины" Николы Миленковича за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Лестер" предложил 25 млн. фунтов, включая бонусы, за атакующего полузащитника "Ювентуса" Матиаса Суле. (La Gazzetta dello Sport)



Другое



Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает Эдди Хау лучшим кандидатом на вакантную должность главного тренера сборной Англии. (Jamie Carragher)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр первым из игроков сборной Англии прокомментировал в социальных сетях решение Гарета Саутгейта оставить пост главного тренера национальной команды. (Daily Mirror)



Ли Карсли — фаворит на роль следующего главного тренера сборной Англии. (The Sun)



Вингер "Челси" Коул Палмер приступил к занятиям в тренажерном зале менее чем через 48 часов после окончания Евро-2024. (The Sun)



Бывший игрок "Фулхэма" и "Чарльтона" Натан Эштон был приговорен к 16 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин. (The Sun)



Главный тренер "Баварии" Венсан Компани призвал английского нападающего Харри Кейна выучить немецкий язык. (Daily Mirror)