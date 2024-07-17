Светская хроника за среду

Светская хроника "Астон Вилла" решила побороться за Нико Уильямса. "Ливерпуль" обсуждает покупку Гонсалу Инасиу. Ли Карсли — фаворит на работу со сборной Англии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

ПСЖ отклонил предложение неназванного клуба Премьер-Лиги в 59 миллионов фунтов о покупке нападающего Ли Кан Ина. (Foot Mercato)

"Бавария" не собирается отпускать нападающего Матиса Теля, несмотря на интерес к тому из Премьер-Лиги. (Fabrizio Romano)

Вингер "Челси" Коул Палмер уговаривает своего партнера по сборной Англии Олли Уоткинса перейти из "Астон Виллы" к "синим". (Football Insider)

"Вилла" решила составить конкуренцию "Челси" и "Барселоне" в борьбе за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (TEAMtalk)

"Вилла" хочет получить 60 млн. фунтов от "Аль-Иттихада" за своего вингера Муссу Диаби. (talkSPORT)

"Юнайтед" может взять полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте в аренду. (The Guardian)

Защитник "Лилля" Лени Йоро настаивает на переходе в "Реал", хотя "Юнайтед" уже согласовал компенсацию за него. (L'Equipe)

"Аль-Наср" завершил переговоры по голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону, переключившись на Бенто из "Атлетико Паранаэнсе". (Fabrizio Romano)

"Ливерпуль" работает над приобретением защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. (O Jogo)

"Фулхэм" готов улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу. (Ben Jacobs)

"Фулхэм" был готов заплатить 30 млн. фунтов плюс бонусы за Смит-Роу, но "Арсенал" это не устроило. (Evening Standard)

"Ноттингем Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке защитника "Фиорентины" Николы Миленковича за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Лестер" предложил 25 млн. фунтов, включая бонусы, за атакующего полузащитника "Ювентуса" Матиаса Суле. (La Gazzetta dello Sport)

Другое

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает Эдди Хау лучшим кандидатом на вакантную должность главного тренера сборной Англии. (Jamie Carragher)

Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр первым из игроков сборной Англии прокомментировал в социальных сетях решение Гарета Саутгейта оставить пост главного тренера национальной команды. (Daily Mirror)

Ли Карсли — фаворит на роль следующего главного тренера сборной Англии. (The Sun)

Вингер "Челси" Коул Палмер приступил к занятиям в тренажерном зале менее чем через 48 часов после окончания Евро-2024. (The Sun)

Бывший игрок "Фулхэма" и "Чарльтона" Натан Эштон был приговорен к 16 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин. (The Sun)

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани призвал английского нападающего Харри Кейна выучить немецкий язык. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 06:00

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