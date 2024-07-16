Фердинанд считает, что Саутгейт виноват в проигранном финале Евро-2024

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд возложил ответственность за поражение сборной Англии в финале Евро-2024 от Испании на Гарета Саутгейта.

На протяжении всего Евро-2024 англичане подвергались критике за свой невыразительный и осторожный футбол, и Фердинанд считает, что Саутгейт сознательно решил играть в "консервативной манере".

Однако этот подход не принес Саутгейту трофея, и Фердинанд убежден, что с такими футболистами Англия может играть гораздо лучше.

"После групповой стадии мы говорили, что ты должен побеждать, раз уж ты играешь в консервативной манере при таком количестве талантов в составе".

"Иначе это приведет к тому, что вас будут много критиковать и рассматривать это как негативный подход".

"Это зона ответственности главного тренера. Он настраивает команду на игру определенным образом. Это его стиль футбола, и ты должен побеждать, играя таким образом, потому что эти игроки слишком хороши", — сообщил Фердинанд BBC.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2024 16:00

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  1. ganinilyha 16.07.2024 16:32 # ganinilyha
    Какую-то хуйню без аргументов спорол

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  2. gameboy 16.07.2024 16:21 # gameboy
    Это обезьяна ещё говорить умеет?

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  3. yamateh 16.07.2024 16:11 # yamateh
    Полностью согласен с ним. Будь Гвардиола либо Моуриньо полностью выжал бы все соки с этих игроков. Фоден и Кейн блистали

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  4. w1 16.07.2024 16:10 # w1
    В маню этого топоры теперь, будет отрадой для Фединанда

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