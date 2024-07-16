Фердинанд считает, что Саутгейт виноват в проигранном финале Евро-2024

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд возложил ответственность за поражение сборной Англии в финале Евро-2024 от Испании на Гарета Саутгейта.

На протяжении всего Евро-2024 англичане подвергались критике за свой невыразительный и осторожный футбол, и Фердинанд считает, что Саутгейт сознательно решил играть в "консервативной манере".



Однако этот подход не принес Саутгейту трофея, и Фердинанд убежден, что с такими футболистами Англия может играть гораздо лучше.



"После групповой стадии мы говорили, что ты должен побеждать, раз уж ты играешь в консервативной манере при таком количестве талантов в составе".



"Иначе это приведет к тому, что вас будут много критиковать и рассматривать это как негативный подход".



"Это зона ответственности главного тренера. Он настраивает команду на игру определенным образом. Это его стиль футбола, и ты должен побеждать, играя таким образом, потому что эти игроки слишком хороши", — сообщил Фердинанд BBC.