Фердинанд считает, что Саутгейт виноват в проигранном финале Евро-2024
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд возложил ответственность за поражение сборной Англии в финале Евро-2024 от Испании на Гарета Саутгейта.
На протяжении всего Евро-2024 англичане подвергались критике за свой невыразительный и осторожный футбол, и Фердинанд считает, что Саутгейт сознательно решил играть в "консервативной манере".
Однако этот подход не принес Саутгейту трофея, и Фердинанд убежден, что с такими футболистами Англия может играть гораздо лучше.
"После групповой стадии мы говорили, что ты должен побеждать, раз уж ты играешь в консервативной манере при таком количестве талантов в составе".
"Иначе это приведет к тому, что вас будут много критиковать и рассматривать это как негативный подход".
"Это зона ответственности главного тренера. Он настраивает команду на игру определенным образом. Это его стиль футбола, и ты должен побеждать, играя таким образом, потому что эти игроки слишком хороши", — сообщил Фердинанд BBC.
16.07.2024 16:00
Просмотров: 452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какую-то хуйню без аргументов спорол
(ответить)
Это обезьяна ещё говорить умеет?
(ответить)
Полностью согласен с ним. Будь Гвардиола либо Моуриньо полностью выжал бы все соки с этих игроков. Фоден и Кейн блистали
(ответить)
В маню этого топоры теперь, будет отрадой для Фединанда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий