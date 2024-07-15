Эдерсон или подпишет новый контракт с "Сити", или будет продан

"Манчестер Сити" предпримет отчаянную попытку предотвратить отъезд Эдерсона в Саудовскую Аравию, предложив своему голкиперу новый контракт.

На руках у Эдерсона уже есть предложение от "Аль-Насра", который готов платить 30-летнему бразильцу невероятные 900,000 фунтов в неделю.



Также "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, обещает Эдерсону внушительный бонус за переход.



Однако "Сити" не хочет терять Эдерсона. Как утверждает The Sun, "горожане" предпримут попытку продлить истекающий через два года контракт своего первого номера.



"Сити" не может повторить предложение "Аль-Насра", но готов повысить зарплату Эдерсона на 75 процентов, что позволит голкиперу получать около 1 млн. фунтов в месяц.



Источник утверждает, что это будет предложение в стиле "прими или уйти". Если Эдерсон откажется от нового контракта с "Сити", то будет продан в саудовский клуб.