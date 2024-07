Светская хроника за среду

Джейдон Санчо хочет только в "Ювентус". "Челси" начал переговоры по Кариму Адейеми. "Арсенал" хочет 50 миллионов фунтов за Аарона Рамсдейла. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" продает полузащитника Донни Ван де Бека в "Жирону" за 420,000 фунтов плюс бонусы. (Fabrizio Romano)



Вингер "Юнайтед" Джейдон Санчо по-прежнему интересен "Ювентусу", которому сперва нужно кого-нибудь продать. (Sky Sports)



Сам Санчо рассматривает только вариант с "Ювентусом". (TEAMtalk)



Защитник Виктор Линделеф может уйти из "Юнайтед" этим летом ввиду дефицита игровых минут в последние два сезона. (Givemesport)



В случае ухода из "Юнайтед" полузащитник Бруну Фернандеш предпочитает отправиться в "Аль-Наср", а не "Аль-Иттихад". (Rudy Galetti)



"Юнайтед" готовит запрос насчет крайнего защитника "Фенербахче" Ферди Кадиоглу, который также интересен "Арсеналу". (Daily Mirror)



"Арсенал" интересуется полузащитником "Реал Сосьедад" Микелем Мерино. (The Athletic)



"Арсенал" готов продать Аарона Рамсдейла этим летом, но оценивает своего голкипера в 50 млн. фунтов. (The Sun)



"Арсенал" следит за нападающим "Аякса" Брайаном Бробби. (Football Insider)



"Челси" вступил в переговоры с дортмундской "Боруссией" о покупке вингера Карима Адейеми. (Bild)



"Челси" готовится предложить 25 млн. фунтов за Адейеми, который также интересен "Арсеналу", "Ливерпулю" и "Юнайтед". На "Стэмфорд Бридж" Карим может заменить Рахима Стерлинга, который в свою очередь является целью для "Аль-Ахли". (Caught Offside)



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья подпишет контракт с "Баварией" на этой неделе. (Sky Sport Germany)



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн не заинтересован в переходе в "Ньюкасл". (HITC)



Японский защитник АЗ Юкинари Сугавара направляется в "Саутгемптон". (Fabrizio Romano)



Другое



Защитник "Юнайтед" Тирелл Маласиа пропустит неопределенное время с травмой. (The Sun)



Бывший защитник "Эвертона" Джонни Хейтинга может войти в штаб главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота. (Liverpool Echo)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара может стать ассистентом Ханси Флика в "Барселоне". (The Athletic)



Аманда Стейвли оставит свою роль в руководстве "Ньюкасла". (The Sun)



У "Ноттингем Форест" появится профессиональная женская команда. (BBC)