Мэр Марселя хочет заблокировать трансфер Гринвуда
Мэр города Марселя Бенуа Пайян призвал футбольный клуб "Марсель" отказался от приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.
Накануне стало известно, что "Юнайтед" принял предложение "Марселя" о покупке Гринвуда в размере 26.7 млн. фунтов, включая бонусы.
Однако Пайян категорически против того, чтобы его любимый клуб приглашал игрока, который избежал последствий, помимо репутационных, за изнасилование и избиение девушки, в свое время шокировавшей социальные сети публикацией подробностей своих отношений с Гринвудом.
"Я видел изображения, которые глубоко шокировали меня. Ценности Марселя и ценности футбольного клуба "Марсель" — это что угодно, но не это. Что угодно, но не расизм, не антисемитизм... Вы можете себе представить насилие против женщины? Можете? И он, Гринвуд, собирается играть за "Марсель"? Это позор".
"Я поговорю с президентом "Марселя" и попрошу не подписывать Гринвуда. Я не хочу, чтобы мой клуб был окутан стыдом. Это недопустимо", — цитирует Пайяна The Telegraph.
10.07.2024 09:00
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Хахаха.. Кто бывал в Марселе? Самое убогое место, даже хуже спальных райнов в англии. Мэр хочеш сделать рекламу для города, а жертва Гринвуд; Оставили бы уже этого паренька в покое..
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Безусловно, Гринвуд моральный урод, но в Марселе вполне комфортно проживают десятки тысяч отмороженных исламистов, для которых женщина вообще не человек. Так что незачот нашему высокопоставленному борцу за нравственность!
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