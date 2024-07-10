Анонс матча Голландия — Англия

В среду вечером сборная Англии сразится с Голландией за возможность на втором подряд Чемпионате Европы достичь финала.

Заметно прибавив в плане качества игры, англичане только в серии послематчевых пенальти одержали победу над Швейцарией в четвертьфинале в минувшую субботу.



Голландцам выход в полуфинал Евро-2024 дался чуть проще — в тот же день они одержали волевую победу над Турцией со счетом 2:1.



В матче со швейцарцами главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт впервые на турнире задействовал схему с тремя защитниками, и теперь ему нужно принять решение насчет тактики.



Голландия предпочитает играть по схеме 4-2-3-1, и возвращение к четверке защитников может показаться Саутгейту логичным шагом, учитывая исходящую угрозу от атакующих игроков соперника в лице Коди Гакпо, Мемфиса Депая и Хави Симонса.



- Это будет четверная встреча Англии и Голландии на больших турнирах. Родоначальники футбола уступили 3:1 на Евро-1988, сыграли без голов на ЧМ-1990 и одержали победу 4:1 на Евро-1996.



- Англия выиграла только один из девяти последних матчей против Голландии во всех соревнованиях (4 ничьи, 4 поражения) — товарищеский в Амстердаме в марте 2018 (0:1).



- Их всех сборных, против которых Англия играла 20+ раз за свою историю, только против Бразилии (15%) у родоначальников футбола процент побед меньше, чем против Голландии (27% — 6 побед, 9 ничьих, 7 поражений).



- Голландия — единственная на Евро-2024 сборная, в составе которой сразу два игрока нанесли 10+ ударов и создали 10+ моментов. Ими являются Депай (17+10) и Гакпо (13+11). Голландцы нанесли 74 удара на турнире, и в 47 из них поучаствовали Депай и Гакпо.



- Англия играла экстра-таймы в обоих своих матчах в плей-офф Евро-2024. Только Португалия на Евро-2016, Испания на Евро-2020 и Италия на Евро-2020 делали это по три раза.



- Голландцы выиграли два матча на Евро-2024, в которых пропускали первыми: против Польши (2:1) и Турции (2:1).



После дисквалификации возвращается центральный защитник сборной Англии Марк Гехи. Киран Триппьер, вероятно, останется крайним защитником или вингбеком. Люк Шоу едва ли выйдет в стартовом составе.



Евро-2024. 1/2 финала

Сборная Голландии — сборная Англии

Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз