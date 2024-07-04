Тен Хаг продлил контракт с МЮ до 2026 года
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта со своим главным тренером Эриком Тен Хагом на 12 месяцев — до июня 2026.
Тен Хаг возглавил "Юнайтед" летом 2022, подписав контракт на три года. За два сезона на "Олд Траффорд" Эрик принес "красным дьяволам" Кубок Англии и Кубок Лиги.
После окончания минувшего сезона "Юнайтед" долго колебался насчет смены главного тренера, но в итоге решил не увольнять Тен Хага, в следствие чего логичным образом встал вопрос о новом контракте.
В этой ситуации боссы "Юнайтед" выбрали осторожный вариант, ограничившись продлением действующего контракта 54-летнего голландца на один год.
"Я очень рад, что достиг договоренности с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь назад на эти два года, мы можем с гордостью вспомнить о двух трофеях и многих примерах развития относительно того, что было на момент моего прихода".
"Однако для нас должно быть ясно, что впереди еще много упорной работы, чтобы достичь уровней, ожидаемых "Манчестер Юнайтед", а это борьбы за трофеи в Англии и Европе".
"Во время моих переговоров с клубом мы пришли к полному единству в нашем видении насчет того, как достичь этих целей, и все мы решительно настроены проделать этот путь вместе", — сообщил Тен Хаг.
Добавим, в своем дебютном сезоне в "Юнайтед" Тен Хаг занял третье место в Премьер-Лиге. В минувшей кампании "красные дьяволы" пришли к финишу восьмыми, а также провалились в Лиге Чемпионов.
04.07.2024 14:00
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Эти кончалыги не перестают удивлять, все хуже и хуже.
Я пожалуй отдохну от футбола в исполнении 6лядей скама
Источник: http://fapl.ru/posts/108585/
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Надо было ещё тогда Мойеса оставлять... Ну или Ван Гала. Уже давно выхлоп был бы
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Норм чё. Запасаемся попкорном.
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ВУАХАХАХХАХАХАААА
Пригородным унитазам терпения и понимания! Дайте ещё один год, чтобы болваны, до которых ещё не дошло, поняли силу лысого!
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Вузы Ирана и Египта обошли МГУ по качеству образования.
МГУ занял в рейтинге лишь 451-ю строчку, а ВШЭ — 584-ю.
Самую высокую позицию среди российских вузов занял Московский государственный медицинский университет им. Сеченова — он на 412-ой строчке. Но всё это ниже Каирского университета, занявшего 271-е место, и Тегеранского университета на 275-м.
Гойда получается?
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пойдет
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