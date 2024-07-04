Тен Хаг продлил контракт с МЮ до 2026 года

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта со своим главным тренером Эриком Тен Хагом на 12 месяцев — до июня 2026.

Тен Хаг возглавил "Юнайтед" летом 2022, подписав контракт на три года. За два сезона на "Олд Траффорд" Эрик принес "красным дьяволам" Кубок Англии и Кубок Лиги.

После окончания минувшего сезона "Юнайтед" долго колебался насчет смены главного тренера, но в итоге решил не увольнять Тен Хага, в следствие чего логичным образом встал вопрос о новом контракте.

В этой ситуации боссы "Юнайтед" выбрали осторожный вариант, ограничившись продлением действующего контракта 54-летнего голландца на один год.

"Я очень рад, что достиг договоренности с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь назад на эти два года, мы можем с гордостью вспомнить о двух трофеях и многих примерах развития относительно того, что было на момент моего прихода".

"Однако для нас должно быть ясно, что впереди еще много упорной работы, чтобы достичь уровней, ожидаемых "Манчестер Юнайтед", а это борьбы за трофеи в Англии и Европе".

"Во время моих переговоров с клубом мы пришли к полному единству в нашем видении насчет того, как достичь этих целей, и все мы решительно настроены проделать этот путь вместе", — сообщил Тен Хаг.

Добавим, в своем дебютном сезоне в "Юнайтед" Тен Хаг занял третье место в Премьер-Лиге. В минувшей кампании "красные дьяволы" пришли к финишу восьмыми, а также провалились в Лиге Чемпионов.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2024 14:00

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  1. quavo 04.07.2024 14:29 # quavo
    Эти кончалыги не перестают удивлять, все хуже и хуже.
    Я пожалуй отдохну от футбола в исполнении 6лядей скама

    Источник: http://fapl.ru/posts/108585/

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  2. bmw-e34 04.07.2024 14:25 # bmw-e34
    Надо было ещё тогда Мойеса оставлять... Ну или Ван Гала. Уже давно выхлоп был бы

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  3. sausage 04.07.2024 14:17 # sausage
    Норм чё. Запасаемся попкорном.

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  4. sellman 04.07.2024 14:16 # sellman
    ВУАХАХАХХАХАХАААА

    Пригородным унитазам терпения и понимания! Дайте ещё один год, чтобы болваны, до которых ещё не дошло, поняли силу лысого!

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  5. narcot 04.07.2024 14:13 # narcot
    Вузы Ирана и Египта обошли МГУ по качеству образования.

    МГУ занял в рейтинге лишь 451-ю строчку, а ВШЭ — 584-ю.

    Самую высокую позицию среди российских вузов занял Московский государственный медицинский университет им. Сеченова — он на 412-ой строчке. Но всё это ниже Каирского университета, занявшего 271-е место, и Тегеранского университета на 275-м.

    Гойда получается?

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  6. arsapsih2024 04.07.2024 14:06 # arsapsih2024
    пойдет

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