Тен Хаг продлил контракт с МЮ до 2026 года

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта со своим главным тренером Эриком Тен Хагом на 12 месяцев — до июня 2026.

Тен Хаг возглавил "Юнайтед" летом 2022, подписав контракт на три года. За два сезона на "Олд Траффорд" Эрик принес "красным дьяволам" Кубок Англии и Кубок Лиги.



После окончания минувшего сезона "Юнайтед" долго колебался насчет смены главного тренера, но в итоге решил не увольнять Тен Хага, в следствие чего логичным образом встал вопрос о новом контракте.



В этой ситуации боссы "Юнайтед" выбрали осторожный вариант, ограничившись продлением действующего контракта 54-летнего голландца на один год.



"Я очень рад, что достиг договоренности с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь назад на эти два года, мы можем с гордостью вспомнить о двух трофеях и многих примерах развития относительно того, что было на момент моего прихода".



"Однако для нас должно быть ясно, что впереди еще много упорной работы, чтобы достичь уровней, ожидаемых "Манчестер Юнайтед", а это борьбы за трофеи в Англии и Европе".



"Во время моих переговоров с клубом мы пришли к полному единству в нашем видении насчет того, как достичь этих целей, и все мы решительно настроены проделать этот путь вместе", — сообщил Тен Хаг.



Добавим, в своем дебютном сезоне в "Юнайтед" Тен Хаг занял третье место в Премьер-Лиге. В минувшей кампании "красные дьяволы" пришли к финишу восьмыми, а также провалились в Лиге Чемпионов.