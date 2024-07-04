Мурильо назвал три клуба, в которые готов перейти

Защитник "Ноттингем Форест" Мурильо назвал три больших клуба Премьер-Лиги, в которых он видит себя.

Мурильо сыграл 36 матчей за "Форест" во всех соревнованиях после своего перехода из "Коринтианса" за 12.7 млн. фунтов прошлым летом, оставив очень приятное впечатление.



Теперь Муриньо готов уйти на повышение. Несмотря на слухи насчет "Челси", оцениваемый в 70 млн. фунтов 22-летний бразилец предпочитает "Манчестер Сити", "Арсенал" или "Ливерпуль".



"Я знаю, что существует большой интерес. Я точно не знаю, какую цену за меня просят, но я знаю об интересе".



"У меня была эта мечта играть в Премьер-Лиге, и я подумал: "Я отправлюсь в "Ноттингем Форест", проведу хороший год и затем отправлюсь в большой клуб". Такая мысль была у меня в голове".



"Я бы выбрал "Манчестер Сити", но там мне было бы сложнее регулярно попадать в стартовый состав, учитывая имеющихся у них игроков".



"Есть "Сити", есть "Арсенал", который тоже сражается за титул Премьер-Лиги. Я бы не отбрасывал и "Ливерпуль", это была бы хорошая возможность для меня показать свой футбол в большом клубе".



"Мы ничего не знаем наверняка, окно открылось в прошлом месяце, и мне предстоит вернуться в "Ноттингем Форест" для предсезонной подготовки. Возможно, будут какие-нибудь переговоры о том, останусь я или нет, и многое еще может случиться, но я расслаблен", — цитирует Мурильо Evening Standard.