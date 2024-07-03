Беллингем почувствовал себя Роналду, когда забивал Словакии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признался, что сравнил себя с Криштиану Роналду, когда забивал против Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.

Гол Беллингема в компенсированное время матча против Словакии в минувшее воскресенье позволил англичанам избежать поражения и перевести игру в экстра-таймы, чтобы затем вырвать победу со счетом 2:1.



21-летнему Беллингему удался не просто очень важный, но и очень зрелищный гол. Джуд пробил в падении через себя, сразу же вспомнив, как похожим образом Роналду отличился за "Ювентус" против "Реала" в Лиге Чемпионов в 2018 году.



"Это было больше инстинктивно, чем что-либо еще. Мяч как бы оказался в идеальном месте позади меня".



"Когда я был в воздухе, то подумал: "Я нахожусь в двух метрах над землей, и это похоже на Роналду!" Но я опсмотрел повторы, и одна моя рука все равно на земле, так что это был не самый акробатический удар".



"Но я славно приложился по мячу. Это определенно пока что один из самых важных и запоминающихся моментов моей карьеры", — цитирует Беллингема Sky Sports.