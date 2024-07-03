Беллингем почувствовал себя Роналду, когда забивал Словакии
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признался, что сравнил себя с Криштиану Роналду, когда забивал против Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.
Гол Беллингема в компенсированное время матча против Словакии в минувшее воскресенье позволил англичанам избежать поражения и перевести игру в экстра-таймы, чтобы затем вырвать победу со счетом 2:1.
21-летнему Беллингему удался не просто очень важный, но и очень зрелищный гол. Джуд пробил в падении через себя, сразу же вспомнив, как похожим образом Роналду отличился за "Ювентус" против "Реала" в Лиге Чемпионов в 2018 году.
"Это было больше инстинктивно, чем что-либо еще. Мяч как бы оказался в идеальном месте позади меня".
"Когда я был в воздухе, то подумал: "Я нахожусь в двух метрах над землей, и это похоже на Роналду!" Но я опсмотрел повторы, и одна моя рука все равно на земле, так что это был не самый акробатический удар".
"Но я славно приложился по мячу. Это определенно пока что один из самых важных и запоминающихся моментов моей карьеры", — цитирует Беллингема Sky Sports.
03.07.2024 12:00
Просмотров: 76
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
опсмотрел повторы
Источник: http://fapl.ru/posts/108564/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий