Кварацхелия хочет перебраться в Премьер-Лигу
Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия отверг интерес ПСЖ и хочет перебраться в Премьер-Лигу.
Кварацхелию давно связывают с уходом из "Наполи", и своей игрой на Евро-2024 за сборную Грузии Хвича только повысил уровень интереса к своей персоне.
Ранее в июне приобрести Кварацхелию пытался ПСЖ, однако предложение французского гранда в 101 миллион фунтов было отклонено "Наполи".
Новый главный тренер "Наполи" Антонио Конте не хочет продавать Кварацхелию, однако 23-летний грузин жаждет перебраться в Премьер-Лигу.
По информации Liverpool Echo, одни из претендентов на Кварацхелию является "Ливерпуль", который начинает перестройку при новом рулевом Арне Слоте.
"Кварацхелию связывают с переходом в "Ливерпуль", но два других клуба Премьер-Лиги тоже хотят его. Он отказал ПСЖ, потому что хочет перебраться в Англию", — цитирует источник, близкий к Хвиче, Liverpool Echo.
30.06.2024 20:00
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23-летний грузит
Источник: http://fapl.ru/posts/108512/
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