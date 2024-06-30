Кварацхелия хочет перебраться в Премьер-Лигу

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия отверг интерес ПСЖ и хочет перебраться в Премьер-Лигу.

Кварацхелию давно связывают с уходом из "Наполи", и своей игрой на Евро-2024 за сборную Грузии Хвича только повысил уровень интереса к своей персоне.



Ранее в июне приобрести Кварацхелию пытался ПСЖ, однако предложение французского гранда в 101 миллион фунтов было отклонено "Наполи".



Новый главный тренер "Наполи" Антонио Конте не хочет продавать Кварацхелию, однако 23-летний грузин жаждет перебраться в Премьер-Лигу.



По информации Liverpool Echo, одни из претендентов на Кварацхелию является "Ливерпуль", который начинает перестройку при новом рулевом Арне Слоте.



"Кварацхелию связывают с переходом в "Ливерпуль", но два других клуба Премьер-Лиги тоже хотят его. Он отказал ПСЖ, потому что хочет перебраться в Англию", — цитирует источник, близкий к Хвиче, Liverpool Echo.