Светская хроника за вторник

Светская хроника "Арсенал" готов выплатить отступные за Нико Уильямса. "Манчестер Юнайтед" сделает второе предложение по Джарраду Брантуэйту. Гарет Саутгейт оставит сборную Англии после Евро-2024. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Арсенал" готов выплатить отступные в 49 миллионов фунтов за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (CaughtOffside)

"Манчестер Юнайтед" надеется купить нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее на деньги, вырученные с продажи Мейсона Гринвуда. (i Sport)

"Эвертон" ожидает, что "Юнайтед" сделает улучшенное предложение о покупке защитника Джаррада Брантуэйта. (Liverpool Echo)

"Юнайтед", "Рома", "Ювентус", дортмундская "Боруссия" и "Фенербахче" ведут переговоры с представителями нападающего "Атлетико" Альваро Мораты, доступного для трансфера за 10 млн. фунтов. (Sabah)

"Тоттенхэм" начал переговоры с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида. (Football Insider)

Вингер "Ньюкасла" Янкуба Минте предпочитает "Эвертон" "Лиону", потому что хочет играть в Премьер-Лиге. (Fabrizio Romano)

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус не просился на выход из клуба, а "молотобойцы" пока не получали никаких предложений насчет своей звезды. (Sky Sport Germany)

"Наполи" готов продать нападающего Виктора Осимхена за 85 млн. фунтов, рассматривая Ромелу Лукаку из "Челси" в качестве замены. (Calciomercato)

"Ипсвич" готовит предложение о покупке вингера "Челси" Омари Хатчинсона. (Football.London)

"Астон Вилла" вслед за "Челси" проявила интерес к нападающему "Хоффенхайма" Максимилиану Байеру. (Sky Sport Germany)

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в 18-летнем полузащитнике "Лидса" Арчи Грее. (Bild)

Другое

Гарет Саутгейт покинет должность главного тренера сборной Англии после Евро-2024. Заменить его может бывший наставник "Челси" Грэм Поттер, с которым FA уже ведет переговоры. (Paul Smith)

Бывший нападающий "Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой провел позитивные переговоры о своем включении в тренерский штаб Эрика Тен Хага на "Олд Траффорд". (talkSPORT)

В августе "Арсенал" проведет товарищеские матчи против "Байера" и "Лиона". (Football.London)

Премьер-Лига предупредила клубы, что одновременная продажа одного игрока и покупка другого между двумя клубами может быть расценена как попытка обойти правила ФФП. (Sky Sports)

В возрасте 101 года умерла мама легенды бразильского футбола Пеле, на год пережив своего сына. (Daily Express)

Бывший голкипер "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Лорис Кариус женился, отпраздновав свадьбу в Сицилии. (The Sun)

Во время прямого телевизионного эфира бывший полузащитник "Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер вдруг стал говорить в кофейный стаканчик вместо микрофона. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1691

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Последние комментарии:




  1. mata-hazard 25.06.2024 06:48 # mata-hazard
    Это официальный сайт по обссыканию хохлов. Добро пожаловать!

    (ответить)

  2. oilers 25.06.2024 06:05 # oilers
    надеюсь раен нюжент хопкинс и дарнел нерс умрут в страшных муках, туда хаймана, сиси, кулака, бушара и скинера.
    жалкие недостойные бастарды

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  3. oilers 25.06.2024 06:03 # oilers
    сегодня вонючий кубок стэнли потерял свою значимость для хоккейного мира
    победил вонючий автобусный 6лядушник с лузером бобровским в воротах

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  4. chelsea-69 25.06.2024 06:03 # chelsea-69
    Бывший защитник "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Лорис Кариус женился, отпраздновав свадьбу в Сицилии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108403/

    Всегда было трудно его назвать голкипером

    (ответить)

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