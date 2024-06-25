Светская хроника за вторник
"Арсенал" готов выплатить отступные за Нико Уильямса. "Манчестер Юнайтед" сделает второе предложение по Джарраду Брантуэйту. Гарет Саутгейт оставит сборную Англии после Евро-2024. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Арсенал" готов выплатить отступные в 49 миллионов фунтов за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (CaughtOffside)
"Манчестер Юнайтед" надеется купить нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее на деньги, вырученные с продажи Мейсона Гринвуда. (i Sport)
"Эвертон" ожидает, что "Юнайтед" сделает улучшенное предложение о покупке защитника Джаррада Брантуэйта. (Liverpool Echo)
"Юнайтед", "Рома", "Ювентус", дортмундская "Боруссия" и "Фенербахче" ведут переговоры с представителями нападающего "Атлетико" Альваро Мораты, доступного для трансфера за 10 млн. фунтов. (Sabah)
"Тоттенхэм" начал переговоры с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида. (Football Insider)
Вингер "Ньюкасла" Янкуба Минте предпочитает "Эвертон" "Лиону", потому что хочет играть в Премьер-Лиге. (Fabrizio Romano)
Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус не просился на выход из клуба, а "молотобойцы" пока не получали никаких предложений насчет своей звезды. (Sky Sport Germany)
"Наполи" готов продать нападающего Виктора Осимхена за 85 млн. фунтов, рассматривая Ромелу Лукаку из "Челси" в качестве замены. (Calciomercato)
"Ипсвич" готовит предложение о покупке вингера "Челси" Омари Хатчинсона. (Football.London)
"Астон Вилла" вслед за "Челси" проявила интерес к нападающему "Хоффенхайма" Максимилиану Байеру. (Sky Sport Germany)
Дортмундская "Боруссия" заинтересована в 18-летнем полузащитнике "Лидса" Арчи Грее. (Bild)
Другое
Гарет Саутгейт покинет должность главного тренера сборной Англии после Евро-2024. Заменить его может бывший наставник "Челси" Грэм Поттер, с которым FA уже ведет переговоры. (Paul Smith)
Бывший нападающий "Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой провел позитивные переговоры о своем включении в тренерский штаб Эрика Тен Хага на "Олд Траффорд". (talkSPORT)
В августе "Арсенал" проведет товарищеские матчи против "Байера" и "Лиона". (Football.London)
Премьер-Лига предупредила клубы, что одновременная продажа одного игрока и покупка другого между двумя клубами может быть расценена как попытка обойти правила ФФП. (Sky Sports)
В возрасте 101 года умерла мама легенды бразильского футбола Пеле, на год пережив своего сына. (Daily Express)
Бывший голкипер "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Лорис Кариус женился, отпраздновав свадьбу в Сицилии. (The Sun)
Во время прямого телевизионного эфира бывший полузащитник "Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер вдруг стал говорить в кофейный стаканчик вместо микрофона. (The Sun)
25.06.2024 06:00
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надеюсь раен нюжент хопкинс и дарнел нерс умрут в страшных муках, туда хаймана, сиси, кулака, бушара и скинера.
жалкие недостойные бастарды
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сегодня вонючий кубок стэнли потерял свою значимость для хоккейного мира
победил вонючий автобусный 6лядушник с лузером бобровским в воротах
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Бывший защитник "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Лорис Кариус женился, отпраздновав свадьбу в Сицилии.
Источник: http://fapl.ru/posts/108403/
Всегда было трудно его назвать голкипером
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