Неймар: "Эстевао станет гением"

Бывший нападающий "Барселоны" и ПСЖ Неймар дал прогноз насчет вингера Эстевао Виллиана, едва ставшего игроком "Челси".

На минувшей неделе "Челси" подтвердил приобретение Эстевао у "Палмейраса" за 51 миллион фунтов, включая бонусы.



17-летний бразилец останется в "Палмейрасе" на сезон 2024/25 и на "Стэмфорд Бридж" прибудет следующим летом.



Будучи одной из ярчайших бразильских звезд своего поколения, Неймар считает, что Эстевао по силам его затмить.



"Он является великим талантом, который сегодня раскрывается в бразильском футболе. Думаю, он станет гением", — сообщил Неймар TNT.



Добавим, в своем первом же матче за "Палмейрас" после подписания контракта с "Челси" Эстевао забил гол, который он отпраздновал в стиле Коула Палмера.



