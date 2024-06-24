Неймар: "Эстевао станет гением"
Бывший нападающий "Барселоны" и ПСЖ Неймар дал прогноз насчет вингера Эстевао Виллиана, едва ставшего игроком "Челси".
На минувшей неделе "Челси" подтвердил приобретение Эстевао у "Палмейраса" за 51 миллион фунтов, включая бонусы.
17-летний бразилец останется в "Палмейрасе" на сезон 2024/25 и на "Стэмфорд Бридж" прибудет следующим летом.
Будучи одной из ярчайших бразильских звезд своего поколения, Неймар считает, что Эстевао по силам его затмить.
"Он является великим талантом, который сегодня раскрывается в бразильском футболе. Думаю, он станет гением", — сообщил Неймар TNT.
Добавим, в своем первом же матче за "Палмейрас" после подписания контракта с "Челси" Эстевао забил гол, который он отпраздновал в стиле Коула Палмера.
24.06.2024 22:00
Просмотров: 558
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Думаю, он станет гением", — сообщил Неймар TNT.
Источник: http://fapl.ru/posts/108400/#reply
Неймар уже точно не стал
(ответить)
Императором*
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий