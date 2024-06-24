Неймар: "Эстевао станет гением"

Эстевао Виллиан Бывший нападающий "Барселоны" и ПСЖ Неймар дал прогноз насчет вингера Эстевао Виллиана, едва ставшего игроком "Челси".

На минувшей неделе "Челси" подтвердил приобретение Эстевао у "Палмейраса" за 51 миллион фунтов, включая бонусы.

17-летний бразилец останется в "Палмейрасе" на сезон 2024/25 и на "Стэмфорд Бридж" прибудет следующим летом.

Будучи одной из ярчайших бразильских звезд своего поколения, Неймар считает, что Эстевао по силам его затмить.

"Он является великим талантом, который сегодня раскрывается в бразильском футболе. Думаю, он станет гением", — сообщил Неймар TNT.

Добавим, в своем первом же матче за "Палмейрас" после подписания контракта с "Челси" Эстевао забил гол, который он отпраздновал в стиле Коула Палмера.


Метки Неймар, Палмейрас, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2024 22:00

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  1. alexomck 24.06.2024 22:40 # alexomck
    Думаю, он станет гением", — сообщил Неймар TNT.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108400/#reply

    Неймар уже точно не стал

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  2. bembo 24.06.2024 22:00 # bembo
    Императором*

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