Невилл: "Саутгейту нужно что-нибудь изменить"

Харри Кейн и Гарет Саутгейт Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта внести изменения в игру команды после невыразительного старта на Евро-2024.

Накануне Англия сыграла только вничью против Дании (1:1), оставив столь же унылое впечатление своей игрой, как и в победном матче против Сербии в прошлое воскресенье (0:1).

По мнению Невилла, от Саутгейта требуются решительные меры, чтобы сделать игру сборной более сбалансированной и ориентированной на атаку.

"Такое ощущение, что мы уже через это проходили. Это не время для паники. Я не думаю, что Гарет Саутгейт паникует, но это время для него, чтобы вмешаться, найти решения и что-нибудь изменить, учитывая три вещи, которые мы видели в этих двух первых матчах".

"В команде есть дисбаланс, это как квадратный колышек в круглом отверстии. Из-за этого ты начинаешь опускаться глубже в качестве защитной меры, потому что не чувствуешь себя комфортно. Третья вещь случается со сборной Англии многие годы — ты не можешь играть через полузащиту и разыгрывать мяч от обороны. Это заканчивается тем, что ты теряешь мяч, и мы выглядим беспорядочно".

"Мы знаем, как это заканчивается. Это необходимо изменить сейчас", — сообщил Невилл ITV.




Метки Евро-2024, Невилл, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. amirhan-gurazhev 21.06.2024 11:27 # amirhan-gurazhev
    нужно убрать трента и сака из состава всё очень просто

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  2. chelsea-69 21.06.2024 11:10 # chelsea-69
    ну что за тигр этот лев ©

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  3. chelsea-69 21.06.2024 11:08 # chelsea-69
    квадратный колышек в круглом отверстии

    Источник: http://fapl.ru/posts/108332/

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