Невилл: "Саутгейту нужно что-нибудь изменить"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта внести изменения в игру команды после невыразительного старта на Евро-2024.

Накануне Англия сыграла только вничью против Дании (1:1), оставив столь же унылое впечатление своей игрой, как и в победном матче против Сербии в прошлое воскресенье (0:1).



По мнению Невилла, от Саутгейта требуются решительные меры, чтобы сделать игру сборной более сбалансированной и ориентированной на атаку.



"Такое ощущение, что мы уже через это проходили. Это не время для паники. Я не думаю, что Гарет Саутгейт паникует, но это время для него, чтобы вмешаться, найти решения и что-нибудь изменить, учитывая три вещи, которые мы видели в этих двух первых матчах".



"В команде есть дисбаланс, это как квадратный колышек в круглом отверстии. Из-за этого ты начинаешь опускаться глубже в качестве защитной меры, потому что не чувствуешь себя комфортно. Третья вещь случается со сборной Англии многие годы — ты не можешь играть через полузащиту и разыгрывать мяч от обороны. Это заканчивается тем, что ты теряешь мяч, и мы выглядим беспорядочно".



"Мы знаем, как это заканчивается. Это необходимо изменить сейчас", — сообщил Невилл ITV.