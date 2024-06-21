Рэтклифф объяснил свое решение оставить Тен Хага

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф объяснил свое решение оставить главного тренера Эрика Тен Хаг.

После окончания сезона 2023/24 Рэтклифф и его соратники взяли паузу в две с половиной недели, чтобы обдумать будущее Тен Хага и переговорить с его возможными сменщиками.



В конце концов "Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага. Рэтклифф считает, что главный тренер не является корнем проблем, которые его клуб испытывает последние годы.



"Когда я пришел сюда, то обнаружил много неприятных сюрпризов. На это можно смотреть, будто стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст".



"Мир разделяется на две части, и я тот человек, для которого стакан наполовину полон. Я рассматриваю каждую проблему как возможность, потому что у нас есть так много возможностей многое улучшить в "Манчестер Юнайтед". Они есть везде, куда мы смотрим".



"Он (Тен Хаг) хороший тренер, он был очень хорош в "Аяксе".



"Человеку с улицы нравится думать, что тренер — это все, поэтому мир вращается вокруг тренера. Возможно, во времена сэра Алекса Фергюсона так и было, потому что он больше был генеральным менеджером, нежели просто тренером. Он значил гораздо больше".



"Если вы посмотрите на 11 последних сезонов в "Манчестер Юнайтед", то у нас была целая серия различных тренерских штабов, включая очень хорошие. У нас было семь главных тренеров, и ни один из них совершенно не преуспел".



Поэтому нельзя сказать, что тренер — это корень проблем. Дело в обстановке, в которой они работают, и именно с этим связаны все наши усилия. Мы вкладываемся в управление, в практику, в качество людей. Все эти вещи нам нужно улучшить", — сообщил Рэтклифф Bloomberg.