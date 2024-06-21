Рэтклифф объяснил свое решение оставить Тен Хага
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф объяснил свое решение оставить главного тренера Эрика Тен Хаг.
После окончания сезона 2023/24 Рэтклифф и его соратники взяли паузу в две с половиной недели, чтобы обдумать будущее Тен Хага и переговорить с его возможными сменщиками.
В конце концов "Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага. Рэтклифф считает, что главный тренер не является корнем проблем, которые его клуб испытывает последние годы.
"Когда я пришел сюда, то обнаружил много неприятных сюрпризов. На это можно смотреть, будто стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст".
"Мир разделяется на две части, и я тот человек, для которого стакан наполовину полон. Я рассматриваю каждую проблему как возможность, потому что у нас есть так много возможностей многое улучшить в "Манчестер Юнайтед". Они есть везде, куда мы смотрим".
"Он (Тен Хаг) хороший тренер, он был очень хорош в "Аяксе".
"Человеку с улицы нравится думать, что тренер — это все, поэтому мир вращается вокруг тренера. Возможно, во времена сэра Алекса Фергюсона так и было, потому что он больше был генеральным менеджером, нежели просто тренером. Он значил гораздо больше".
"Если вы посмотрите на 11 последних сезонов в "Манчестер Юнайтед", то у нас была целая серия различных тренерских штабов, включая очень хорошие. У нас было семь главных тренеров, и ни один из них совершенно не преуспел".
Поэтому нельзя сказать, что тренер — это корень проблем. Дело в обстановке, в которой они работают, и именно с этим связаны все наши усилия. Мы вкладываемся в управление, в практику, в качество людей. Все эти вещи нам нужно улучшить", — сообщил Рэтклифф Bloomberg.
21.06.2024 08:00
Просмотров: 487
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Белый человек старой школы. Молодец. Бойлю этого не понять.
(ответить)
разумное и взвешенное решение
(ответить)
Бля какой же он долбоеб, вроде миллиардер, должен быть умным, а по факту ебло
(ответить)
Поэтому нельзя сказать, что тренер — это корень проблем. Дело в обстановке, в которой они работают, и именно с этим связаны все наши усилия. Мы вкладываемся в управление, в практику, в качество людей. Все эти вещи нам нужно улучшить", — сообщил Рэтклифф
Источник: http://fapl.ru/posts/108329/
всё для Саутгейта
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий