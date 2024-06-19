"Арсенал" переключился на поиски полузащитника

Не сумев соблазнить нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, "Арсенал" решил сосредоточить свое внимание на приглашении центрального полузащитника в летнее трансферное окно.

"Арсенал" считался главным претендентом на Шешко, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Однако Беньямин решил не спешить с отъездом из Лейпцига, куда он перебрался только год назад. Непосредственно перед началом Евро-2024 21-летний игрок сборной Словении заключил со своим клубом новый контракт.



С переходом в "Арсенал" по-прежнему связывают других нападающих, включая Александера Исака из "Ньюкасла", Айвена Тоуни из "Брентфорда" и Виктора Дьекереша из "Спортинга", однако после неудачи с Шешко "канониры" сменили свой приоритет.



По информации The Athletic, теперь "Арсенал" сосредоточен на приглашении полузащитника, причем речь идет о полузащитнике оборонительного плана.



Покупка опорника развяжет руки Деклану Райсу, который проявляет себя с лучшей стороны при подключениях в атаку, и восполнит потерю Мохамеда Эльнени, который покидает "Арсенал" свободным агентом. Наконец, "канониры" смогут продать склонного к травмам Томаса Партея.