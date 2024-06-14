"Юнайтед" договорился с Брантуэйтом
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом.
21-летний Брантуэйт не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024, что позволяет Джарраду безотлагательно заняться своим будущим. "Юнайтед" в свою очередь окончательно решил, что Эрик Тен Хаг останется главным тренером, и теперь может сосредоточиться на трансферах.
По информации The Times, "Юнайтед" уже согласовал условия личного контракта с представителями Брантуэйта. Джарраду была обещана зарплата в 150-160 тысяч фунтов в неделю.
Теперь "Юнайтед" нужно договориться с "Эвертоном" о размере компенсации, и Sky Sports ожидает, что в самое ближайшее время клуб с "Олд Траффорд" направит официальное предложение о покупке Брантуэйта.
"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 млн. фунтов, однако "ириски" находятся в уязвимом положении и нуждаются в продажах до 30 июня, чтобы снова не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
14.06.2024 06:00
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21 год зп 150к ХАХАХАХАХ
2 магваера будет в обороне
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топ-привозила. как щас помню как его холланд выебал 1 в 1
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21 год, нихуя еще из себя не представляет, судя по ебалу дно донное, 150 зп. Му клуб хуесосов
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