"Юнайтед" договорился с Брантуэйтом

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом.

21-летний Брантуэйт не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024, что позволяет Джарраду безотлагательно заняться своим будущим. "Юнайтед" в свою очередь окончательно решил, что Эрик Тен Хаг останется главным тренером, и теперь может сосредоточиться на трансферах.

По информации The Times, "Юнайтед" уже согласовал условия личного контракта с представителями Брантуэйта. Джарраду была обещана зарплата в 150-160 тысяч фунтов в неделю.

Теперь "Юнайтед" нужно договориться с "Эвертоном" о размере компенсации, и Sky Sports ожидает, что в самое ближайшее время клуб с "Олд Траффорд" направит официальное предложение о покупке Брантуэйта.

"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 млн. фунтов, однако "ириски" находятся в уязвимом положении и нуждаются в продажах до 30 июня, чтобы снова не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2024 06:00

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  1. wengerrrro 14.06.2024 06:39 # wengerrrro
    21 год зп 150к ХАХАХАХАХ
    2 магваера будет в обороне

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  2. hammersmith 14.06.2024 06:35 # hammersmith
    топ-привозила. как щас помню как его холланд выебал 1 в 1

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  3. quavo 14.06.2024 06:30 # quavo
    21 год, нихуя еще из себя не представляет, судя по ебалу дно донное, 150 зп. Му клуб хуесосов

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