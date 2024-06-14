"Юнайтед" договорился с Брантуэйтом

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом.

21-летний Брантуэйт не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024, что позволяет Джарраду безотлагательно заняться своим будущим. "Юнайтед" в свою очередь окончательно решил, что Эрик Тен Хаг останется главным тренером, и теперь может сосредоточиться на трансферах.



По информации The Times, "Юнайтед" уже согласовал условия личного контракта с представителями Брантуэйта. Джарраду была обещана зарплата в 150-160 тысяч фунтов в неделю.



Теперь "Юнайтед" нужно договориться с "Эвертоном" о размере компенсации, и Sky Sports ожидает, что в самое ближайшее время клуб с "Олд Траффорд" направит официальное предложение о покупке Брантуэйта.



"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 млн. фунтов, однако "ириски" находятся в уязвимом положении и нуждаются в продажах до 30 июня, чтобы снова не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.