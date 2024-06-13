Кандидаты на замену Тен Хагу были шокированы предложенными им условиями

Манчестер Юнайтед Кандидаты, которых "Манчестер Юнайтед" рассматривал на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу, остались шокированы предложенными им условиями.

Перед тем, как принять решение сохранить Тен Хага, "Юнайтед" успел провести переговоры с рядом тренеров. Например, с Томасом Тухелем, покинувшим "Баварию" в конце сезона, совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэклифф встречался лично в Монако.

Также "Юнайтед" контактировал со специалистами вроде Роберто Де Дзерби, Томаса Франка и Маурисио Почеттино.

По информации The Times, минимум двое из потенциальных кандидатов на замену Тен Хагу обнаружили, что работа в "Юнайтед" не так уж привлекательна.

Эти двое были "поражены тем, насколько низкую зарплату они бы получили, возглавив "Юнайтед". Отдельно их неприятно удивило то откровение, что у "дьяволов" есть только 35 миллионов фунтов на летние приобретения, не считая вырученных с продаж денег.

"Юнайтед" и так находится под давлением правил финансового фейр-плей, а вдобавок в следующем сезоне не будет выступать в Лиге Чемпионов. Оставив Тен Хага, "дьяволы", по крайней мере, избежали расходов на выплату компенсации за увольнение.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1029

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 13.06.2024 15:40 # makeewadim
    Так это не новость) Где они ещё такого дурака найдут

    (ответить)

  2. quavo 13.06.2024 15:10 # quavo
    вольют как всегда 200 и будут сосать ото всюду с лысой хуетой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: