Кандидаты на замену Тен Хагу были шокированы предложенными им условиями

Кандидаты, которых "Манчестер Юнайтед" рассматривал на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу, остались шокированы предложенными им условиями.

Перед тем, как принять решение сохранить Тен Хага, "Юнайтед" успел провести переговоры с рядом тренеров. Например, с Томасом Тухелем, покинувшим "Баварию" в конце сезона, совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэклифф встречался лично в Монако.



Также "Юнайтед" контактировал со специалистами вроде Роберто Де Дзерби, Томаса Франка и Маурисио Почеттино.



По информации The Times, минимум двое из потенциальных кандидатов на замену Тен Хагу обнаружили, что работа в "Юнайтед" не так уж привлекательна.



Эти двое были "поражены тем, насколько низкую зарплату они бы получили, возглавив "Юнайтед". Отдельно их неприятно удивило то откровение, что у "дьяволов" есть только 35 миллионов фунтов на летние приобретения, не считая вырученных с продаж денег.



"Юнайтед" и так находится под давлением правил финансового фейр-плей, а вдобавок в следующем сезоне не будет выступать в Лиге Чемпионов. Оставив Тен Хага, "дьяволы", по крайней мере, избежали расходов на выплату компенсации за увольнение.