Саутгейт пообещал, что Англия будет готова к старту на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пообещал, что его команда будет готова к старту на Евро-2024, несмотря на поражение от Исландии.

Свою подготовку к турниру в Германии англичане завершили домашним поражением 0:1 в товарищеском матче против Исландии в минувшую пятницу.



В этом матче подопечные Саутгейта наиграли лишь на один удар в створ, однако Гарет не сомневается, что к стартовому поединку Евро-2024 против Сербии 16 июня его команда подойдет в полной готовности.



"Мы будем готовы. Этот матч сложился не так, как мы надеялись. Я сказал игрокам, что не каждый день складывается так, как ты хочешь, и это был один из них".



"Но не все было плохо — мы имели достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч. Но также мы позволили слишком много моментов создать сопернику", — цитирует Саутгейта ESPN.