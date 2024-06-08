Салиба считает себя одним из трех лучших защитников в Премьер-Лиге

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба сравнил себя с капитаном "Ливерпуля" Виргил Ван Дейком, а также назвал свое место среди лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.

В завершившемся сезоне "Арсенал" пропустил меньше всех в Премьер-Лиге, хотя этого и не хватило для завоевания титула.



Салиба считает, что он входит в тройку лучших защитников Премьер-Лиги. Также Вильям чувствует, что он стал внушать нападающим соперника страх, как это делает Ван Дейк.



"Я не тот парень, который много разговаривает на футбольном поле, но я разговариваю больше и больше. Я прогрессирую в этом отношении. Я являюсь одним из лидеров в обороне "Арсенала". У Ван Дейка есть аура. Он — босс. Он командует всем. Вы можете почувствовать, что он отпугивает нападающих. Я начинаю ощущать себя так же".



"Думаю, я в топ-3 лучших защитников в Премьер-Лиге. Мы завершили сезон с лучшей линией обороны. Я смотрю много матчей. Я очень скромный человек, но, думаю, в этом сезоне, как и в предыдущем сезоне, я был одним из трех лучших защитников".



"Мне нужно продолжать трудиться, чтобы подняться еще выше. Я стал гораздо лучше в плане концентрации. Прежде я мог сыграть матч на высшем уровне, но слегка уснуть в какой-то момент. Теперь этого больше нет. Я всегда на чеку", — сообщил Салиба L'Equipe.