Салиба считает себя одним из трех лучших защитников в Премьер-Лиге
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба сравнил себя с капитаном "Ливерпуля" Виргил Ван Дейком, а также назвал свое место среди лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.
В завершившемся сезоне "Арсенал" пропустил меньше всех в Премьер-Лиге, хотя этого и не хватило для завоевания титула.
Салиба считает, что он входит в тройку лучших защитников Премьер-Лиги. Также Вильям чувствует, что он стал внушать нападающим соперника страх, как это делает Ван Дейк.
"Я не тот парень, который много разговаривает на футбольном поле, но я разговариваю больше и больше. Я прогрессирую в этом отношении. Я являюсь одним из лидеров в обороне "Арсенала". У Ван Дейка есть аура. Он — босс. Он командует всем. Вы можете почувствовать, что он отпугивает нападающих. Я начинаю ощущать себя так же".
"Думаю, я в топ-3 лучших защитников в Премьер-Лиге. Мы завершили сезон с лучшей линией обороны. Я смотрю много матчей. Я очень скромный человек, но, думаю, в этом сезоне, как и в предыдущем сезоне, я был одним из трех лучших защитников".
"Мне нужно продолжать трудиться, чтобы подняться еще выше. Я стал гораздо лучше в плане концентрации. Прежде я мог сыграть матч на высшем уровне, но слегка уснуть в какой-то момент. Теперь этого больше нет. Я всегда на чеку", — сообщил Салиба L'Equipe.
08.06.2024 18:00
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Последние комментарии:
как говорится, сам себя не похвалишь - ...)))
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Я очень скромный человек, но, думаю, в этом сезоне, как и в предыдущем сезоне, я был одним из трех лучших защитников".
Источник: http://fapl.ru/posts/108091/
Ебать скромняга)))истинный глинонир
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