Тен Хаг снял с себя ответственность за дорогостоящие трансферы МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не несет ответственности за крупные покупки своего клуба.

С момента назначения Тен Хага летом 2022 "Юнайтед" потратил свыше 400 миллионов фунтов на трансферы, совершв ряд крупных покупок вроде Антони, Расмуса Хейлунда, Каземиро, Мейсона Маунта и Андре Онана.



Однако Тен Хаг настаивает, что не он решал, сколько платить за этих игроков. Ответственность за инвестиции, которые не оправдали ожиданий, лежит на покинувших "Юнайтед" директорах Ричарде Арнольде и Джоне Мерто.



"Цены, которые были заплачены за игроков, в самом деле были очень высоки — но я несу ответственности за это. Все переговоры вел клуб, в том числе с очень хорошими игроками, которые в итоге не перешли к нам".



"Так что здесь немного больше нюансов, и нельзя просто говорить, что политика покупок ужасна. Не все негативно. Несмотря на все проблемы, фундамент клуба стал крепче".



"Сейчас это может быть не видно со стороны, но каждый внутри клуба проанализирует и поймет".



"С талантами вроде Майну, Гарначо, Хейлунда и кого-нибудь вроде Амада Диалло, который значительно окреп, будущее клуба выглядит светлым", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.