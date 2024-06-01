Фабрегас: "В "Юнайтед" что-то не так"

Бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас привел трех игроков, чей пример говорит о том, что в "Манчестер Юнайтед" "что-то не так".

Завоевание Кубка Англии стало легким утешением для "Юнайтед" в этом неудачном сезоне, который "красные дьяволы" завершили только на восьмом месте в Премьер-Лиге.



Фабрегасу кажется, что проблемы, с которыми имеет дело "Юнайтед", носят системный характер, потому что иначе Сеск не может объяснить, почему Джейдон Санчо, Софьян Амрабат и Каземиро провалились на "Олд Траффорд".



"Манчестер Юнайтед" вернется, потому что это большая команда, но взгляните на Джейдона Санчо. Его дела в "Юнайтед" шли неважно, он отправился в Дортмунд, и теперь он снова выглядит игроком, которым, как все мы думали, он станет".



"Взгляните на полузащитника, который проявил себя за сборную Марокко на Чемпионате Мира. Он был великолепен. Затем он отправился в "Манчестер Юнайтед", и он уже не тот игрок".



"Каземиро выигрывал Лигу Чемпионов за Лигой Чемпионов в "Реале". Он был лучшим опорным полузащитником в мире, и затем он отправился в "Манчестер Юнайтед", где выглядит совершенно другим игроком".



"Разумеется, это заставляет меня думать, что там что-то не так. Это не совпадение, что эти три игрока самого, самого высокого уровня приходят и внезапно выглядят так плохо", — цитирует Фабрегаса Daily Mirror.