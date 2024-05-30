"Юнайтед" обдумывает покупку Чалобы

Трево Чалоба "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение центрального защитника "Челси" Трево Чалобы.

Центр обороны был одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед" в этом сезоне, а уход Рафаэля Варана, с которым "красные дьяволы" решили не продлевать контракт, только усугубляет ситуацию.

По информации The Independent, внимание "Юнайтед" привлек 24-летний Чалоба, который вполне вписывается в политику новых боссов клуба с "Олд Траффорд" по приглашению молодых игроков.

Утверждается, что "Челси" надеется продать Чалобу или полузащитника Конора Галлахара — или обоих — в срок до 30 июня, чтобы поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.

Ожидается, что суммы в районе 25 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Чалобы.


Метки Манчестер Юнайтед, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 567

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 30.05.2024 16:45 # skydreams
    игрок уровня условного Пэлас, не тянет он на высшем уровне, слишком много ошибок и верх заебал проигрывать

    (ответить)

  2. quavno 30.05.2024 16:36 # quavno
    Вместо Варана

    (ответить)

  3. alexomck 30.05.2024 16:31 # alexomck
    25 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Чалобы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107918/#reply

    хороший ценник, спрос будет. в МЮ только Мартинес лучше, когда жив, но Чалоба всеж больше в ротацию варик, если цель четверка.

    (ответить)

  4. suddenly 30.05.2024 16:11 # suddenly
    Это шутка какая то?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: