"Юнайтед" обдумывает покупку Чалобы
"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение центрального защитника "Челси" Трево Чалобы.
Центр обороны был одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед" в этом сезоне, а уход Рафаэля Варана, с которым "красные дьяволы" решили не продлевать контракт, только усугубляет ситуацию.
По информации The Independent, внимание "Юнайтед" привлек 24-летний Чалоба, который вполне вписывается в политику новых боссов клуба с "Олд Траффорд" по приглашению молодых игроков.
Утверждается, что "Челси" надеется продать Чалобу или полузащитника Конора Галлахара — или обоих — в срок до 30 июня, чтобы поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.
Ожидается, что суммы в районе 25 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Чалобы.
30.05.2024 16:00
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Последние комментарии:
игрок уровня условного Пэлас, не тянет он на высшем уровне, слишком много ошибок и верх заебал проигрывать
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Вместо Варана
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25 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Чалобы.
Источник: http://fapl.ru/posts/107918/#reply
хороший ценник, спрос будет. в МЮ только Мартинес лучше, когда жив, но Чалоба всеж больше в ротацию варик, если цель четверка.
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Это шутка какая то?
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