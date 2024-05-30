"Юнайтед" обдумывает покупку Чалобы

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение центрального защитника "Челси" Трево Чалобы.

Центр обороны был одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед" в этом сезоне, а уход Рафаэля Варана, с которым "красные дьяволы" решили не продлевать контракт, только усугубляет ситуацию.



По информации The Independent, внимание "Юнайтед" привлек 24-летний Чалоба, который вполне вписывается в политику новых боссов клуба с "Олд Траффорд" по приглашению молодых игроков.



Утверждается, что "Челси" надеется продать Чалобу или полузащитника Конора Галлахара — или обоих — в срок до 30 июня, чтобы поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Ожидается, что суммы в районе 25 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Чалобы.