"Борнмут" выкупил Унала у "Хетафе"
"Борнмут" потратил 13 миллионов фунтов на выкуп нападающего Энеса Унала у "Хетафе".
Изначально Унал присоединился к "Борнмуту" на правах аренды из "Хетафе" в январе, забив два гола в своих 17 матчах за команду Андони Ираолу.
Унал помог "Борнмуту" финишировать с рекордным для клуба количеством очков в Премьер-Лиге — 48. После такого успеха "вишенки" решили выкупить 27-летнего игрока сборной Турции.
В результате бывший юниор "Манчестер Сити" заключил с "Борнмутом" контракт до 2028 года, а "Хетафе" получил компенсацию в размере 13 млн. фунтов.
29.05.2024 17:00
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"Борнмут" выкупил, что пенсы - лохи.
Источник: http://fapl.ru/posts/107900/
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