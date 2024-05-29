"Борнмут" выкупил Унала у "Хетафе"

"Борнмут" потратил 13 миллионов фунтов на выкуп нападающего Энеса Унала у "Хетафе".

Изначально Унал присоединился к "Борнмуту" на правах аренды из "Хетафе" в январе, забив два гола в своих 17 матчах за команду Андони Ираолу.



Унал помог "Борнмуту" финишировать с рекордным для клуба количеством очков в Премьер-Лиге — 48. После такого успеха "вишенки" решили выкупить 27-летнего игрока сборной Турции.



В результате бывший юниор "Манчестер Сити" заключил с "Борнмутом" контракт до 2028 года, а "Хетафе" получил компенсацию в размере 13 млн. фунтов.