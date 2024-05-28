Итоги сезона Премьер-Лиги 2023/24.Часть 1

Сезон Премьер-Лиги 2023/24 подошел к концу. Традиционно подводим итоги первенства Англии и начинаем с команд, которые финишировали с 20-го по девятое место в турнирной таблице.





ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Бен Бреретон Диас, Олли Макберни — по 6

Лучший ассистент: Густаво Хамер — 6

Лучший игрок: Густаво Хамер

Разочарование: Кэмерон Арчер

Открытие: Андре Брукс



Ожидания



Было ощущение, что "клинки" заходят в Премьер-Лигу без особой надежды задержаться, но с целью заработать денег для дальнейшего планомерного и спокойного развития. Клуб продал в "Марсель" лучшего бомбардира Илимана Ндиайе и лидера полузащиты Сандера Берге, вложившись лишь в молодого форварда Кэмерона Арчера и Густаво Хамера из "Ковентри". Традиционно клуб активно работал с арендами, продлив пребывание в команде отлично проявившего себя в Чемпионшипе Джейсона Макати из "Манчестер Сити". Делать "крупные" ставки на трансферном рынке "Шеффилд Юнайтед" не был готовы, и это говорило лишь о том, что задержаться в Премьер-Лиге "клики" смогут лишь при очень большом везении и благоприятном стечении обстоятельств.



Сезон



"Шеффилд Юнайтед" провел сезон как откровенный аутсайдер, без особых шансов на сохранение прописки в элите. Пол Хекингботтом, который вывел команду наверх, регулярно жаловался на то, что руководство не поддержало его на трансферном рынке и команде тяжело проявлять свои лучшие качества на новом уровне без ключевых игроков прошлого сезона в лице Берге и Ндиайе. Когда решили вернуть Криса Уайлдера, команда стала значительно привлекательнее в атаке, но все так же время от времени получала полную кошелку голов. Особенно неудачной была серия из четырех матчей на "Брамалл Лэйн", когда "клинки" пропускали пять или больше голов от "Брайтона" (дважды), "Астон Виллы" и "Арсенала".



Оценка



Неудовлетворительно. Особо ничем "Шеффилд Юнайтед" не запомнился и радовал разве что любителей ставок на разгромы и тоталы больше, регулярно "занося" ставки с большим коэффициентами. При этом команда остается достаточно сильной для первого дивизиона, и не исключено, что она продолжит свое движение между Премьер-Лигой и Чемпионшипом в формате "лифта", надеясь когда-нибудь зацепиться за место в элите без больших вложений.



БЕРНЛИ



Лучший бомбардир: Якоб Бруун Ларсен — 6

Лучший ассистент: Дара О'Ши — 4

Лучший игрок: Джош Браунхилл

Разочарование: Сандер Берге

Открытие: Вилсон Одобер



Ожидания



"Бернли" возвращался в Премьер-Лигу в статусе победителя Чемпионшипа и команды, которая изменила свой стиль и философию. Если раньше, при Шоне Дайче, "кларетовые" делали ставку на проверенных и опытных игроков с британским или ирландским паспортом, то сейчас "Бернли" был молодой командой с молодым тренером и очень хорошей прессой. "Бернли" летом вкладывался в молодых игроков из Европы и Британии, а Венсан Компани планировал продолжать прививать команде стиль игры, основанный на владении мячом и коротких передачах, который так нравился экспертам, не устававшим хвалить бельгийца.



Сезон



По итогу оказалось, что, играя в том же стиле, как и в Чемпионшипе, "Бернли" Компани продолжал получать хорошую прессу, но набирал слишком мало очков, чтобы надеяться на сохранение прописки в Премьер-Лиге. "Бернли" часто на старте сезона был командой, которая "играла неплохо, но ей немного не везло", и в какой-то момент "кларетовых" признали пока что непригодными к выступлению на новом уровне, но все еще перспективной и интересной командой, которая будет прогрессировать и станет сильнее в будущем. Но Компани все же удалось с приходом весны встряхнуть подопечных, и те даже выдали серию из восьми матчей со всего одним поражением, которая возродила призрачные надежды на спасение. По итогу "кларетовые" все равно вылетели, провалившись в домашнем матче с "Ньюкаслом", когда нужно было только побеждать, но впечатление от игры команды чаще было позитивным.



Оценка



Удовлетворительно. Разница между "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" в том, что "клинки", выходя в Премьер-Лигу, больше надеялись на удачу, а вот "кларетовые" — на прогресс молодой команды. Прогресс был — особенно во втором круге, но оказался недостаточным для того, чтобы задержаться в элите еще на сезон. Венсан Компани остается модным и перспективным менеджером и может возглавить "Баварию" в скором будущем. Это говорит о том, что его работу в этом сезоне оценивают положительно как минимум в Мюнхене, но "Бернли", тем не менее, возвращается в Чемпионшип — вероятно, без самого бельгийца и его штаба, а также — без основного голкипера Джеймса Траффорда, который заинтересовал многих в Премьер-Лиге



ЛУТОН



Лучший бомбардир: Карлтон Моррис — 11

Лучший ассистент: Алфи Даути — 8

Лучший игрок: Росс Баркли

Разочарование: Исса Каборе

Открытие: Элайджа Адебайо



Ожидания



"Лутон" выглядел инородным телом в Премьер-Лиге до начала сезона — состав команды казался слабым, стадион — требующим модернизации, менеджер — неопытным. Практически все эксперты уверенно ставили "шляпников" на последнее место в таблице, многие вспоминали об антирекордах Премьер-Лиги, которые "Лутон" может обновить. На трансферном рынке "Лутон" в основном делал ставку на исполнителей с опытом игры в Премьер-Лиге и молодых талантов из академий больших клубов.



Сезон



И эта ставка едва не сыграла — именно новички были самыми заметными игроками "Лутона". Неожиданно крутой сезон провел доставшийся "Лутону" бесплатно Росс Баркли, ключевыми игроками стали Тахит Чонг, Томас Камински, Теден Менги, Исса Каборе, Андрос Таунсенд. Оказалось, что, приобретая игроков за небольшие деньги и подписывая свободных агентов, можно значительно улучшить качество состава "здесь и сейчас", что и помогло "Лутону" бороться за место в Премьер-Лиге дольше, чем другим командам, пришедшим с ними из Чемпионшипа. При этом "Лутон" не устанавливал "автобус" у своих ворот и играл в открытый футбол — даже с грандами. Это часто приводило к результативным, а иногда и феерическим ("Ньюкасл" — "Лутон", "Борнмут" — "Лутон") матчам, за что "шляпников" полюбили сторонние наблюдатели. Но отсутствие баланса все же сказалось, и "Лутон" вылетел в статусе самого симпатичного новичка сезона.



Оценка



Хорошо. "Лутон", хоть и вылетел, но превзошел все ожидания и очень приятно удивил. Целый ряд игроков в команде Роба Эдвардса (Чонг, Адебайо, Моррис, Даути, Баркли) раскрылись по-новому в этом сезоне и имеют шансы остаться в Премьер-Лиге, даже после вылета "шляпников". Если те деньги, что "Лутон" уже получил за появление в Премьер-Лиге и еще получит за продажу ряда лидеров, будут правильно инвестированы, "шляпники" вполне могут вернуться в элиту в скором будущем, чуть более крепким и опытным коллективом.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ



Лучший бомбардир: Крис Вуд — 14

Лучший ассистент: Морган Гиббс-Уайт — 10

Лучший игрок: Морган Гиббс-Уайт

Разочарование: Дивок Ориги

Открытие: Мурильо



Ожидания



"Ноттингем" продолжил закупать игроков пачками, что в итоге не могло не привести к проблемам с ФФП. Чтобы хоть как-то сбалансировать финансовую ведомость, пришлось продать за 55 миллионов в "Тоттенхэм" свою звездочку Бреннана Джонсона, а вот "балласт" рассовывали по арендам, в том числе — в родственный по владельцу клуба "Олимпиакос". В предыдущем сезоне Стиву Куперу так и не удалось сформировать костяк команды из тех десятков новичков, что прибыли в "Форест" после повышения в классе, но новая партия игроков под усиление выглядела более качественной и менее многочисленной, что уже напоминало более-менее адекватную трансферную политику.



Сезон



Среди новых игроков были как толковые подписания (Эланга, Мурильо, Домингес, пришедший еще зимой Вуд) так и провальные транферы. Большой проблемой стало то, что не удалось решить вратарскую проблему после ухода Дина Хендерсона — провальным было подписание Одиссеаса Влаходимоса, не впечатлял другой новичок, Тернер, что и привело к тому, что команда отыграла сезон без четко выраженного основного голкипера. В первом круге команда не впечатляла, что и привело к отставке Стива Купера после серии со всего одной победой в 13 матчах. Нуну Эшпириту Санту удалось максимально упросить игру и использовать сильные качества Криса Вуда (игра головой) и Энтони Эланги (точные кроссы, опасные прострелы) вместе со стабильно классной игрой Моргана Гиббс-Уайта, чтобы удержать "Ноттингем" над пропастью.



Оценка



Удовлетворительно. "Ноттингему" повезло в том, что в этом сезоне были очень слабые новички из Чемпионшипа, которых удалось обойти за счет более крутого состава, который все же удалось "накачать" качеством после массовых закупок после повышения в классе. Повезло "Форест" и в том, что штраф за нарушения ФФП оказался не таким большим (четыре очка), чтобы утопить команду. Логического объяснения, почему "лесников" оштрафовали именно на четыре очка, нет, как и гарантий того, что в новом сезоне не прилетит новый штраф. Все же трансферная политика команды выглядит максимально нездоровой с точки зрения ФФП, и в будущем, чтобы покупать новых игроков, "лесникам" придется и продавать уже имеющихся.



БРЕНТФОРД



Лучший бомбардир: Йоан Висса — 12

Лучший ассистент: Бриан Мбемо — 6

Лучший игрок: Йоан Висса

Разочарование: Миккель Дамсгор

Открытие: Егор Ярмолюк



Ожидания



"Брентфорд" уже стал крепким середняком Премьер-Лиги, и для "пчел" ничего не должно было меняться в новом сезоне. Каких-то грандиозных вложений на трансферном рынке клуб не делал, а единственной серьезной потерей стал Давид Райя, арендованный "Арсеналом" с правом выкупа.



Сезон



Самой большой проблемой для "Брентфорда" была дисквалификация ведущего форварда Айвена Тоуни, который нарушил запрет на ставки и был недоступен для игры во второй половине 2023 года. "Брентфорд" решил заменить его категорически не заигравшим в "Эвертоне" Нилом Мопе, который ранее очень продуктивно выступал за "пчел" в Чемпионшипе. Но Тоуни в качестве главного бомбардира заменил не он, а пара вингеров Мбемо-Висса. Им удалось совместными усилиями воспроизвести в сезоне традиционную результативность Тоуни (12 — Висса, 9 — Мбемо), а вдобавок вингеры были и лучшими ассистентами команды. Именно стабильная и качественная игра ветеранов команды — Мбемо, Висса, Янельта и вернувшегося в ставший родным клуб Мопе — позволила "пчелам" избежать проблем в сезоне, который складывался не лучшим образом. В декабре-январе у команды была очень неприятная серия со всего одной победой в восьми матчах, а затем "Брентфорд" выдал еще и серию из девяти матчей без побед. Но в итоге наличие достаточного количества слабых команд в этом сезоне помогло "Брентфорду" избежать нервотрепки весной.



Оценка



Удовлетворительно. Наверное, момент для усиления и обновления состава все же был утерян летом, чем и были вызваны проблемы в команды в этом в целом невзрачном для "Брентфорда" сезоне. Да, проблемой была и дисквалификация Тоуни, но о ней в клубе знали еще в мае, поэтому могли подготовиться и найти замену ведущему форварду. Вероятно, этим летом Тоуни все же уйдет, и Томасу Франку так или иначе придется начинать капитальную перестройку команды, с чем он уже немного опоздал.



ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Доминик Калверт-Левин, Абдулай Дукуре — по 7

Лучший ассистент: Дуайт Макнил — 6

Лучший игрок: Джордан Пикфорд

Разочарование: Эшли Янг

Открытие: Джаррад Брантуэйт



Ожидания



Для клуба, который живет в условиях тотальной экономии и строит новый стадион, а также по сути выставлен на продажу, у "Эвертона" были только одна перспектива в новом сезоне — борьба за выживание. Покупать новых игроков "ириски" могли исключительно за счет продаж имеющихся исполнителей, потому усилиться удалось лишь форвардами Бету и Шермити, свободным агентом Янгом и арендованными Харрисоном и Данжумой. Но лучшим трансфером стало возвращение из аренды в ПСВ клубного воспитанника Джаррада Брантуэйта, которому пришлось пообещать место в основе, чтобы оградить молодого игрока от интереса топ-клубов.



Сезон



Это был очень эмоциональный и сложный сезон для "Эвертона", в котором снова пришлось почти до последнего сражаться за выживание. Но сложности пришли извне — клуб оштрафовали на 12 очков, а затем сократили штраф до восьми пунктов, чего оказалось достаточно, чтобы подарить надежды как минимум "Бернли" и "Лутону" на выживание. По игре команда долгое время не впечатляла, но основной проблемой была слабая реализация и отсутствие забивного форварда. В обороне "Эвертон" был очень хорош, а голкипер Пикфорд, защитники Тарковски, Брантуэйт и Миколенко регулярно назывались в числе лучших не только в команде, но и по итогам тура Премьер-Лиги целом. Хуже дела обстояли в полузащите и совсем плохо — в атаке до тех пор, пока весной, наконец, не набрал форму Доминик Калверт-Левин.



Оценка



Отлично. Если бы не штраф, "Эвертон" был бы между получившими хорошую прессу "Брайтоном" и "Борнмутом". Шону Дайчу дважды удалось вывести команду на пик формы в основном за счет мотивации — команда полетела, как только узнала о штрафе, а другой крутой отрезок выдала в концовке, когда вылет стал реальностью. Свой лучший матч сезона "Эвертон" выдал против "Ливерпуля", и та победа 2:0 в мерсисайдском дерби показала, что даже у этого состава есть большой потенциал, как и у Шона Дайча на "Гудисон Парк", а может — и на новом стадионе "ирисок".



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Лучший бомбардир: Матеус Кунья, Хван Хи Чхан — по 12

Лучший ассистент: Педру Нету — 9

Лучший игрок: Педру Нету

Разочарование: нет

Открытие: Томас Дойл



Ожидания



"Вулверхэмптону" пришлось пережить смену менеджера уже в августе, перед самым стартом чемпионата — Хулен Лопетеги подал в отставку, а на его место пришел Гари О'Нил, отлично проявивший себя в качестве "спасателя" в "Борнмуте", но не оцененный по достоинству руководством "вишен". Трансферная кампания при этом велась планомерно, и на нее смена менеджера никак не влияла, так как в "Вулверхэмптоне" менеджер является классическим тренером, с минимальным влиянием на селекцию (что и не понравилось Лопетеги). Гари О'Нил казался идеальным вариантом для "волков", так как привык работать с тем составом, что у него есть, выжимая из него лучшее.



Сезон



Стартовали "волки" с пробуксовкой, но уже очень скоро вошли в ритм крепкого середняка и начали набирать очки стабильно. О'Нил даже обыграл на выезде свой бывший клуб "Борнмут", чем поставил на грань отставки своего сменщика Андони Ираолу, но самой крупной жертвой "волков" стал "Манчестер Сити", обыгранный на "Молинью" в конце сентября. В отменной форме начал сезон Педру Нету, раздававший голевые передачи направо и налево, но очередная травма, случившаяся в октябре, помешала талантливому португальскому вингеру провести, наконец, первый полноценный сезон в карьере. В итоге "волки" не участвовали в борьбе за выживание, но и мысли о еврокубках применительно к ним ни у кого не возникали — сезон прошел в середине таблицы, что было очень даже неплохо, учитывая, что Гари О'Нил принял команду перед самым стартом чемпионата.



Оценка



Хорошо. "Вулверхэмптон" Гари О'Нила понравился — команда была совсем не скучной, а временами (в первую очередь, когда был здоров Педру Нету) выдавала очень качественные матчи, в которых за игрой "волков" было приятно наблюдать. Для команды, которая в предыдущие сезоны больше мучилась, чем играла, это был действительно хороший сезон, который может стать фундаментом для дальнейшего прогресса с О'Нилом.



ФУЛХЭМ



Лучший бомбардир: Родриго Мунис — 9

Лучший ассистент: Андреас Перейра — 7

Лучший игрок: Андреас Перейра

Разочарование: Калвин Бэсси

Открытие: Родриго Мунис



Ожидания



"Фулхэм", наконец, нашел своего менеджера в лице Марку Силвы и закрепился в Премьер-Лиге, представ после очередного возвращения из Чемпионшипа командой, способной стать крепким середняком элиты. Основной проблемой виделся отъезд в Саудовскую Аравию Александара Митровича — "Фулхэм" очень зависел в атаке от своего многолетнего лидера, и Рауль Хименес не выглядел тем, кто способен его полноценно заменить.



Сезон



"Фулхэм" провел сезоне без срывов, как классический и идеальный середняк, стабильно набирая очки и не допуская длительных кризисов. Эффектно выглядели две победы кряду по 5:0 на "Крэйвен Коттадж" против "Ноттингем Форест" и "Вест Хэма", которые показали, что команда справилась с зависимостью от Митровича, потому что забивали в этих матчах шесть разных игроков. В нападении неожиданно более продуктивным оказался Родриго Мунис, а не Рауль Хименес, но забивали все — и Алекс Ивоби, и Бобби Декордова-Рид, и ветеран Виллиан. У "Фулхэма" хватало креативных игроков, находившихся в хорошей форме, что и помогло в отсутствие альфа-бомбардира, которым был Митрович.



Оценка



Хорошо. Если "волки" потеряли перед стартом сезона менеджера, то "дачники" — лучшего бомбардира и лучшего игрока последних лет, заменить которого было даже сложнее. Но Марку Силва сумел найти в первую очередь тактические варианты решения проблемы зависимости от Митровича, которая наблюдалась у "Фулхэма" в первом сезоне после возвращения. "Дачники" играли с удовольствием, часто были командой, за которой приятно наблюдать, но для следующего шага и борьбы за еврокубки требуется усиление состава.



БОРНМУТ



Лучший бомбардир: Доминик Соланке — 19

Лучший ассистент: Райан Кристи, Маркос Сенеси — по 5

Лучший игрок: Доминик Соланке

Разочарование: Энес Унал

Открытие: Илья Забарный



Ожидания



Руководство "Борнмута" приняло достаточно неоднозначное решение заменить отлично справлявшегося со своей работой Гари О'Нила не имевшим опыта работы в Премьер-Лиге Андони Ираолой. Для команды, состав которой не отличался высоким качеством на фоне конкурентов, такая ставка была рискованной, и летом все выглядело так, что "Борнмут" будет одним из претендентов на вылет. Состав, правда, прилично усилили уже под Ираолу — пришло немало игроков, способных прогрессировать, и именно на прогресс отдельных исполнителей и команды в целом был расчет менеджмента "вишен".



Сезон



Ставка на Ираолу действительно оказалась рискованной, но руководству "Борнмута" хватило выдержки и веры в тренера, чтобы не уволить Андони после неудачного старта и дождаться того самого прогресса, который поразил всех ближе к середине турнирной дистанции. Но первую свою победу в Премьер-Лиге Ираола добыл только в 10-м по счету матче, обыграв на тот момент одного из конкурентов по подвалу турнирной таблицы в лице "Бернли". Победа была волевой и добытой под наблюдением владельцев клуба, которые, возможно, уже задумывались тогда об отставке баска. Далее был еще вылет из Кубка Лиги от "Ливерпуля" и 1:6 от "Манчестер Сити", а затем команда, наконец, заиграла — шесть побед в семи матчах чемпионата в ноябре-декабре показали, что "Борнмут" не будет сражаться за выживание, а ставка на Ираолу действительно была уместной. Зарядившись уверенностью, "вишневые" классно провели и вторую часть сезона, выдав в числе прочих хороших результатов невероятный "камбэк" в матче с "Лутоном", победив "шляпников" 4:3 после 0:3 в первом тайме.



Оценка



Хорошо. Тут молодцы все — и Ираола, сумевший раскрыть тех игроков, которых приобрели под него, и руководство клуба, верившее в баска до конца, и сами игроки, поймавшие, наконец, кураж в ноябре и поддержавшие тренера в важном матче с "Бернли". Под руководством Ираолы великолепно раскрылся Илья Забарный, вернулся на высокий уровень Джастин Клюйверт, продолжил стабильно забивать Доминик Соланке, невероятно полезным был аргентинец Сенеси. Очевидно, что целый ряд игроков "Борнмута" значительно повысили свою трансферную стоимость и привлекли внимание грандов. Продажа за большие деньги хотя бы одного из них (Соланке, Забарного или Сенеси, в первую очередь) позволит набрать новых талантов для обкатки под руководством Ираолы и дальнейшей работы по "конвейеру", который хотят запустить на юге Англии владельцы "вишен".



БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Жоао Педро — 9

Лучший ассистент: Паскаль Гросс — 10

Лучший игрок: Паскаль Гросс

Разочарование: Роберто Де Дзерби

Открытие: Симон Адингра



Ожидания



Роберто Де Дзерби быстро адаптировался в "Брайтоне" и сумел добиться определенного прогресса с командой Грэма Поттера. Выход в еврокубки прибавлял "Брайтону" приятных сложностей, но руководство поддержало итальянца рядом трансферов, которые должны были увеличить вариативность состава. Ушли Кайседо и Роберт Санчес, но деньги были инвестированы в Жоао Педро, Барта Вербрюггена, Игоря, Карлоса Балеба, вдобавок "чайки" арендовали Ансу Фати и перевели из входящего в корпорацию Тони Блума "Униона" Симона Адингра.



Сезон



Начал "Брайтон" великолепно и даже некоторое время шел в группе лидеров, что повысило и без того большую популярность Де Дзерби в кругу экспертов, болельщиков и потенциальных работодателей из числа больших клубов. Но именно эта популярность менеджера в итоге и сыграла с "Брайтоном" злую шутку — в какой-то момент сезона слухов о его потенциальном назначении в большой клуб стало так много, что у самого итальянца голова пошла кругом, и он где-то забыл о текущей команде, мечтая о будущем топ-клубе.



Оценка



Удовлетворительно. Сезон "Брайтона" можно разделить на две части — в первом круге команда была действительно хороша, а временами и великолепна, но игра на два фронта не пошла на пользу "Брайтону", как и оды, которые пели в прессе Де Дзерби журналисты. Итальянец действительно сумел улучшить команду, полученную от Поттера в первом сезоне, но чем больше "Брайтон" перенимал философию Де Дзерби, тем более несбалансированным он становился. Многие середняки и даже аутсайдеры Премьер-Лиги раскусили слабые стороны стиля Роберто и активно использовали его — чего стоят только 0:4 от "Лутона" в конце января. В итоге громили в этом сезоне "Брайтон" не только "Лутон", "Рома" и "Манчестер Сити", но и "Фулхэм", "Арсенал", "Борнмут" и "Астон Вилла". "Брайтон" очень часто был командой, которая не способна перестроиться, когда сталкивается с трудностями, что не делало чести Де Дзерби как тренеру. В итоге стороны расстались по итогам очень неоднозначного сезона, и теперь Роберто сможет сосредоточиться на выборе топ-клуба для себя.



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Жан-Филипп Матета — 16

Лучший ассистент: Джордан Айю — 7

Лучший игрок: Эберечи Эзе

Разочарование: Матеус Франка

Открытие: Адам Уортон



Ожидания



"Кристал Пэлас" снова обратился к Рою Ходжсону, который в красивом стиле сумел решить все потенциальные проблемы "орлов" в концовке предыдущего сезона. Но были сомнения, что на долгой дистанции возрастному тренеру удастся дать "орлам" что-то новое. Но руководство "Пэлас" все же решило довериться штабу Ходжсона — возможно, по той причине, что не видело подходящего кандидата на перспективу.



Сезон



В итоге Роя Ходжсона все же пришлось менять по ходу сезона, так как его подвело здоровье, да и в целом того эффекта, что в концовке сезона 2022/23, уже не было. Были проблемы из-за травм двух лидеров полузащиты в лице Эберечи Эзе и Майкла Олисе, но когда они были готовы играть, оба были великолепны. Оливер Гласнер, заменивший Ходжсона, оказался способен быстро разобраться на новом месте и поймал пик формы команды. Весной "Кристал Пэлас" был командой, которой не хотелось уходить на каникулы. Завершилось все шестью победами в семи последних матчах сезона, среди которых были четыре крупные. Пострадали от "орлов" сразу три будущих участника еврокубков, а надежды "Ливерпуля" на чемпионство разбил как раз "Пэлас".



Оценка



Хорошо. Концовка сезона от "Пэлас" вышла ураганной, и команда снова, как и годом ранее с Ходжсоном, показала свой большой потенциал. У "орлов" есть хорошие игроки, которые могут стать еще сильнее: Эзе, Олисе, Хендерсон, Митчелл, Гехи, но кого-то из них "Пэлас" могут потерять летом. Перспективы "Пэлас" в новом сезоне будут зависеть от того, кто уйдет и как "орлы" потратят полученные от больших клубов деньги, но у них есть все для улучшений результатов и прогресса.



ВЕСТ ХЭМ



Лучший бомбардир: Джаррод Боуэн — 16

Лучший ассистент: Владимир Цоуфал, Джеймс Уорд-Проуз — по 7

Лучший игрок: Джаррод Боуэн

Разочарование: Калвин Филлипс

Открытие: Мохаммед Кудус



Ожидания



"Вест Хэм" провел крутой сезон в Европе, но достаточно посредственный в Англии. У руководства клуба были сомнения на счет целесообразности продолжения сотрудничества с Дэвидом Мойесом, но уволить его после выигрыша европейского турнира было бы несправедливо. Но как только эйфория от выигрыша трофея прошла, вернулись все те моменты, из-за которых появилось это желание расстаться с шотландцем. Он был в корне не согласен с трансферными целями клуба, просил совсем не тех игроков, которых предлагала селекция, и в итоге едва не ушел в отставку перед стартом сезона. Все же компромисса удалось достигнуть трансфером Джеймса Уорд-Проуза, которого требовал Мойес, а вместе с Джеймсом пришли Мавропанос, Кудус и Альварес.



Сезон



"Вест Хэм" начал неплохо, и главной звездой первой половины сезона был как раз Уорд-Проуз, которого так хотел Мойес — лучший исполнитель стандартных положений в Англии забивал сам и отдавал голевые передачи, а "Вест Хэм" в этот раз неплохо справлялся с игрой на два фронта, не провисая и в чемпионате, и в Лиге Европы. Но пик формы команды пришелся на декабрь, а после него она все же просела и не смогла финишировать в зоне еврокубков, что и привело к расставанию с Мойесом, которого руководство терпело только с результатами выше среднего.



Оценка



Удовлетворительно. Первая часть сезона у "Вест Хэма" была отличной, но удержаться на пике формы зимой не удалось, и после удачной серии в декабре пришла череда ничейных результатов в январе, а вместе с ней и потеря куража и усталость, накрывшие команду весной. Мойес уходит, как и хотелось многим в клубе, но нет уверенности, что заменивший его Хулен Лопетеги сможет дать результат лучше, чем шотландец, в условиях нынешней высокой конкуренции в Премьер-Лиге. Да и выигранный трофей Лиги Конференций всегда будет говорить в пользу Мойеса в бесконечных спорах о том, был ли его период в "Вест Хэме" успешным.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru