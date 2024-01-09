"Тоттенхэм" арендовал Тимо Вернера

Тимо Вернер "Тоттенхэм" объявил о переходе нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера на правах аренды с опцией выкупа.

Аренда Вернера с полным покрытием зарплаты рассчитана до конца сезона 2023/24, и затем "Тоттенхэм" сможет выкупить Тимо по заранее оговоренной цене в размере около 14.5 млн. фунтов.

27-летний игрок сборной Германии становится первым приобретением "шпор" в зимнее трансферное окно и поможет команде Анге Постекоглу справиться с потерей своего капитана Сона Хен Мина, который уехал на Кубок Англии.

Ранее в своей карьере Вернер провел два сезона за "Челси", забив 23 гола в 89 матчах. Вместе с "синими" Тимо выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

В этом сезоне Вернер не был основным игроком в "РБ Лейпциг", отметившись только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги, и дефицит игровых минут подтолкнул Тимо к возвращению в Премьер-Лигу.

Добавим, дебютировать за "Тоттенхэм" Вернер, взявший 16-й номер, сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 14 января.


Метки аренда, Вернер, РБ Лейпциг, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 22:20

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 09.01.2024 22:37 # chelsiukpro
    Ранше времени хейтеры непизздите! Чел может будет хорошь в курятнике!

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  2. ko1obok 09.01.2024 22:33 # ko1obok
    зачем подписывать игрока, который уже обосрался в АПЛ, а теперь сидит на лавке в бундеслиге?

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  3. danilych89 09.01.2024 22:29 # danilych89
    епта, это уже вторая новость, где написано, то Сон уехал на Кубок АНГЛИИ)). Михайло, не копипасть).

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  4. bembo 09.01.2024 22:27 # bembo
    Орууууу

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