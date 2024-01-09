"Тоттенхэм" арендовал Тимо Вернера
"Тоттенхэм" объявил о переходе нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера на правах аренды с опцией выкупа.
Аренда Вернера с полным покрытием зарплаты рассчитана до конца сезона 2023/24, и затем "Тоттенхэм" сможет выкупить Тимо по заранее оговоренной цене в размере около 14.5 млн. фунтов.
27-летний игрок сборной Германии становится первым приобретением "шпор" в зимнее трансферное окно и поможет команде Анге Постекоглу справиться с потерей своего капитана Сона Хен Мина, который уехал на Кубок Англии.
Ранее в своей карьере Вернер провел два сезона за "Челси", забив 23 гола в 89 матчах. Вместе с "синими" Тимо выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
В этом сезоне Вернер не был основным игроком в "РБ Лейпциг", отметившись только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги, и дефицит игровых минут подтолкнул Тимо к возвращению в Премьер-Лигу.
Добавим, дебютировать за "Тоттенхэм" Вернер, взявший 16-й номер, сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 14 января.
09.01.2024 22:20
Просмотров: 250
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ранше времени хейтеры непизздите! Чел может будет хорошь в курятнике!
(ответить)
зачем подписывать игрока, который уже обосрался в АПЛ, а теперь сидит на лавке в бундеслиге?
(ответить)
епта, это уже вторая новость, где написано, то Сон уехал на Кубок АНГЛИИ)). Михайло, не копипасть).
(ответить)
Орууууу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий