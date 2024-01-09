"Тоттенхэм" арендовал Тимо Вернера

"Тоттенхэм" объявил о переходе нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера на правах аренды с опцией выкупа.

Аренда Вернера с полным покрытием зарплаты рассчитана до конца сезона 2023/24, и затем "Тоттенхэм" сможет выкупить Тимо по заранее оговоренной цене в размере около 14.5 млн. фунтов.



27-летний игрок сборной Германии становится первым приобретением "шпор" в зимнее трансферное окно и поможет команде Анге Постекоглу справиться с потерей своего капитана Сона Хен Мина, который уехал на Кубок Англии.



Ранее в своей карьере Вернер провел два сезона за "Челси", забив 23 гола в 89 матчах. Вместе с "синими" Тимо выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



В этом сезоне Вернер не был основным игроком в "РБ Лейпциг", отметившись только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги, и дефицит игровых минут подтолкнул Тимо к возвращению в Премьер-Лигу.



Добавим, дебютировать за "Тоттенхэм" Вернер, взявший 16-й номер, сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 14 января.