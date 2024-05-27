Мареска возглавит "Челси" в ближайшие 72 часа

"Челси" надеется представить Энцо Мареску из "Лестера" своим новым главным тренером в ближайшие 72 часа.

В минувший уикенд переговоры о переходе Марески резко ускорились. "Челси" решил остановиться именно на Энцо, также рассмотрев варианты с Кираном Маккенной, Томасом Франком и Роберто Де Дзерби.



По информации Daily Mail, "Лестер" получит около 10 миллионов фунтов в качестве компенсации за Мареску, который хочет забрать с собой до пяти помощников, включая бывшего голкипера "Челси" Вилли Кабальеро.



Ожидается, что все формальности будут улажены к середине недели, и тогда Мареска подпишет контракт с "Челси". Правда, зарплата 44-летнего итальянца будет ниже, нежели те 10.4 млн. фунтов в год, которые получал его предшественник Маурисио Почеттино.



В этом сезоне Мареска выиграл с "Лестером" титул Чемпионшипа, а прошлый провел в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Также за плечами у Энцо опыт работы с "Пармой" во втором итальянском дивизионе, откуда его выгнали посреди сезона.