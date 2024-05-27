Мареска возглавит "Челси" в ближайшие 72 часа

Энцо Мареска "Челси" надеется представить Энцо Мареску из "Лестера" своим новым главным тренером в ближайшие 72 часа.

В минувший уикенд переговоры о переходе Марески резко ускорились. "Челси" решил остановиться именно на Энцо, также рассмотрев варианты с Кираном Маккенной, Томасом Франком и Роберто Де Дзерби.

По информации Daily Mail, "Лестер" получит около 10 миллионов фунтов в качестве компенсации за Мареску, который хочет забрать с собой до пяти помощников, включая бывшего голкипера "Челси" Вилли Кабальеро.

Ожидается, что все формальности будут улажены к середине недели, и тогда Мареска подпишет контракт с "Челси". Правда, зарплата 44-летнего итальянца будет ниже, нежели те 10.4 млн. фунтов в год, которые получал его предшественник Маурисио Почеттино.

В этом сезоне Мареска выиграл с "Лестером" титул Чемпионшипа, а прошлый провел в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Также за плечами у Энцо опыт работы с "Пармой" во втором итальянском дивизионе, откуда его выгнали посреди сезона.


Метки Лестер, Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 27.05.2024 22:25 # brown-ale
    У чела единственное преимущество. Он ученик Гвардиолы. Боэли захотел себе мини-Пепа.

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  2. hammersmith 27.05.2024 22:04 # hammersmith
    че за чмореска? для долбоебси самое то

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  3. apl-nash 27.05.2024 22:03 # apl-nash
    Мои самые лучшие соболезнования пенсобратьям-пиздобратьям!

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  4. ganinilyha 27.05.2024 22:01 # ganinilyha
    Уволят через год

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