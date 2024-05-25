Гвардиола признал, что просчитался с планом на финал Кубка Англии

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что он просчитался с игровым планом на финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Дважды пропустив от "Юнайтед" в первом тайме субботнего матча на "Уэмбли", после перерыва "Сити" значительно прибавил, но лишь смог отквитать один гол и в итоге потерпел поражение со счетом 1:2.



Гвардиола берет ответственность за этот результат на себя и отметает предположения о том, что его команде не хватило концентрации после завоевания титула Премьер-Лиги шесть дней назад.



"Поздравляю "Манчестер Юнайтед". Думаю, мой план на игру в первом тайме не был хорошим. Во втором тайме мы играли гораздо, гораздо лучше. Мы были настойчивее, в том числе потому, что уступали 0:2, и нам было нечего терять".



"Почему так сложилась игра? Из-за моих решений, мы не занимали правильные позиции, чтобы идти на них в атаку. В этом моя ошибка, мой план на игру не был хорошим".



"Игроки знают причину, почему так сложилось. У меня есть ощущение, что наш план не был хорошим в тактическом отношении. Он просто не сработал".



"Не хватило концентрации? Нет, совершенно наоборот, игроки были сосредоточены. Мы очень хорошо отреагировали во втором тайме", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.