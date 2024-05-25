Саутгейт следит за Олисе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе остается у него на радаре.

22-летний Олисе очень мощно завершил с "Пэлас" сезон Премьер-Лиги 2023/24. В трех последних матчах Майкл забил три гола и отдал две результативные передачи, но все равно не попал в заявку сборной Франции на Евро-2024.



Таким образом, Олисе, рожденный в Лондоне от нигерийского отца и франко-алжирской матери, до сих пор не заигран ни за одну из четырех доступных для него сборных на взрослом уровне, хотя на юношеском и молодежном уровнях представлял Францию.



Поэтому Саутгейт рассматривает Оливе в качестве кандидата на вызов в сборную Англии, однако Гарет понимает, что Майкл никак не успеет перейти под его знамена до стартующего в следующем месяце Чемпионата Европы в Германии.



"Ему бы пришлось сменить ассоциацию. Этот процесс занял бы время. Разумеется, он очень хороший игрок, хотя он и не попал в их заявку. Они могут взять его на Олимпийские игры, я не знаю".



"Это игрок, к которому мы должны проявлять интерес, потому что он — очень хороший игрок, однако это никак не успеть в срок до Евро", — цитирует Саутгейта Evening Standard.