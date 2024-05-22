Нуньес объяснил, почему дистанцировался от "Ливерпуля" в инстаграме

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес объяснил решение удалить из своего инстаграма все фотографии, имеющие отношение к мерсисайдскому клубу.

Ранее в мае болельщики заметили, что из аккаунта Нуньеса в социальной сети исчезли все сообщения с упоминанием "Ливерпуля". Одновременно с этим появились слухи, связывающие Дарвина с переходом в "Баварию".



Однако Нуньес поступил таким образом лишь для того, чтобы оградить себя от комментариев с критикой и оскорблениями, которым 24-летний уругваец подвергался в концовке сезона, когда он забил только один гол в своих 13 заключительных матчах.



"С момента, когда ты начинаешь играть, и до завершения карьеры всегда найдутся люди, которые будут критиковать тебя. Прежде я обращал на них большое внимание, и это влияло на меня".



"Если кто-нибудь говорит, что эти негативные комментарии на него не влияют, значит он лжет — эти направленные на тебя комментарии всегда будут оказывать влияние на тебя".



"Они говорят мне всякое, но я игнорирую эти комментарии, потому что от них нет прока для меня. Я никогда не читаю негативные комментарии в социальных сетях. А сейчас, по крайней мере, я не читаю ничего, даже хорошие вещи. Если у меня не идет игра, я опираюсь на свою семью".



"Когда мои дела идут плохо, я испытываю ярость, но я стараюсь шутить со своей семьей и не показывать сыну свою злость. Что случились в игре, то уже случилось, и обязательно будет месть", — цитирует Нуньеса Daily Mail.