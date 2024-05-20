Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро ответил своим критикам, которые советуют ему покинуть Премьер-Лигу грядущим летом.

Второй сезон Каземиро в "Юнайтед" сложился очень непросто, а после недавнего поражения 4:0 от "Кристал Пэлас" эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что 32-летний бразилец уже не тянет уровень Премьер-Лиги.



Каррагер посоветовал Каземиро отправиться в Саудовскую Аравию или МЛС, однако экс-игрок "Реала" уверен, что его рано списывают со счетов.



"Я чувствую себя очень, очень хорошо. Я действительно хорош, я чувствую себя здоровым, у меня та же энергия и тот же настрой, как были всегда. Полагаю, в конце концов люди указывают на возраст как на фактор, но доказано, что это не проблема. Недавно Тиаго Силва, наш друг, доказал, что здесь можно играть в 39 лет. А последнему обладателю "Золотого мяча" было 34".



"В "Манчестер Сити" есть Кевин Де Брюйне. В "Ливерпуле" есть Салах. Думаю, возраст — не проблема, не фактор. Невозможно проанализировать один матч и понять все, что происходит".



"Есть люди, которые хорошо анализируют футбол, которые видят, что происходят, и они не анализируют возраст. Но я хорошо себя чувствую, я счастлив, я живу каждый день, чтобы играть здесь. Как я обычно говорю, "Манчестер Юнайтед" дал мне то, что я хотел. Я имею ввиду удовольствие от игры, удовольствие от Премьер-Лиги. Поэтому я счастлив быть в "Манчестер Юнайтед" и наслаждаться игрой", — сообщил Каземиро Sky Sports.