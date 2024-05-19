Олисе может заменить Мбаппе в ПСЖ

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе может стать заменой для Килиана Мбаппе в ПСЖ.

На прошлой неделе подтвердил, что покинет ПСЖ свободным агентом в конце сезона. Килиан уже достиг устной договоренности о переходе в ПСЖ.



Расставание с Мбаппе позволит ПСЖ значительно разгрузить свою зарплатную ведомость и пригласить сразу несколько новых игроков. И одним из них французский гранд хочет сделать 22-летнего Олисе, утверждает talSPORT.



Накануне против "Вулверхэмптона" Олисе забил свой 10-й гол и отдал пятую результативную передачу в этом сезоне Премьер-Лиги — и это при всего 13 выходах в стартовом составе.



Олисе, чей контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, также интересен ряду грандов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".