Олисе может заменить Мбаппе в ПСЖ
Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе может стать заменой для Килиана Мбаппе в ПСЖ.
На прошлой неделе подтвердил, что покинет ПСЖ свободным агентом в конце сезона. Килиан уже достиг устной договоренности о переходе в ПСЖ.
Расставание с Мбаппе позволит ПСЖ значительно разгрузить свою зарплатную ведомость и пригласить сразу несколько новых игроков. И одним из них французский гранд хочет сделать 22-летнего Олисе, утверждает talSPORT.
Накануне против "Вулверхэмптона" Олисе забил свой 10-й гол и отдал пятую результативную передачу в этом сезоне Премьер-Лиги — и это при всего 13 выходах в стартовом составе.
Олисе, чей контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, также интересен ряду грандов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
19.05.2024 14:00
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Последние комментарии:
Килиан уже достиг устной договоренности о переходе в ПСЖ.
Источник: http://fapl.ru/posts/107701/
Здорово, что Мбаппе не тянет резину и уладил вопрос с нынешним работодателем о переходе из ПСЖ в... ПСЖ
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