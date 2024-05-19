Олисе может заменить Мбаппе в ПСЖ

Майкл Олисе Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе может стать заменой для Килиана Мбаппе в ПСЖ.

На прошлой неделе подтвердил, что покинет ПСЖ свободным агентом в конце сезона. Килиан уже достиг устной договоренности о переходе в ПСЖ.

Расставание с Мбаппе позволит ПСЖ значительно разгрузить свою зарплатную ведомость и пригласить сразу несколько новых игроков. И одним из них французский гранд хочет сделать 22-летнего Олисе, утверждает talSPORT.

Накануне против "Вулверхэмптона" Олисе забил свой 10-й гол и отдал пятую результативную передачу в этом сезоне Премьер-Лиги — и это при всего 13 выходах в стартовом составе.

Олисе, чей контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, также интересен ряду грандов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Кристал Пэлас, Олисе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 14:00

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  1. lawyer79 19.05.2024 14:17 # lawyer79
    Килиан уже достиг устной договоренности о переходе в ПСЖ.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107701/


    Здорово, что Мбаппе не тянет резину и уладил вопрос с нынешним работодателем о переходе из ПСЖ в... ПСЖ

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