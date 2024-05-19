Де Брюйне поведал, что Гвардиола сказал игрокам перед матчем против "Вест Хэма"

Кевин Де Брюйне и Хосеп Гвардиола Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поведал, что сказал команде главный тренер Хосеп Гвардиола перед матчем заключительного тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В данный момент "Сити" имеет два очка преимущества над "Арсеналом", который в воскресенье сыграет против "Эвертона".

Однако Гвардиола призвал своих игроков не надеяться на осечку "канониров" и рассчитывать только на себя.

"По сути он сказал это: "Потеряете очки, и мы не выиграем Премьер-Лигу". Мы знаем это, мы уже были в таком положении прежде. Обе команды, мы и "Арсенал", мыслим одинаково".

"Я бы даже не назвал это финишным рывком — мы не проигрываем с "Виллы" (в декабре), а "Арсенал" проиграл, кажется, один матч из 17 последних".

"Это впечатляющие показатели от обеих команд, поэтому мы знаем, что "Арсенал", вероятно, выиграет лигу, если мы не победим "Вест Хэм". И наоборот. На это можно смотреть только одним способом", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 13:00

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  1. high-malvern 19.05.2024 14:28 # high-malvern
    КОРОЛИ!!!

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  2. redwhitegun 19.05.2024 13:24 # redwhitegun
    "Арсенал", вероятно, выиграет лигу, если мы не победим "Вест Хэм"

    Источник: http://fapl.ru/posts/107700/

    Такое ощущение, что они больше хотят накаркать поражение Арсенала. Заебали пиздеть.

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