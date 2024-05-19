Де Брюйне поведал, что Гвардиола сказал игрокам перед матчем против "Вест Хэма"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поведал, что сказал команде главный тренер Хосеп Гвардиола перед матчем заключительного тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
В данный момент "Сити" имеет два очка преимущества над "Арсеналом", который в воскресенье сыграет против "Эвертона".
Однако Гвардиола призвал своих игроков не надеяться на осечку "канониров" и рассчитывать только на себя.
"По сути он сказал это: "Потеряете очки, и мы не выиграем Премьер-Лигу". Мы знаем это, мы уже были в таком положении прежде. Обе команды, мы и "Арсенал", мыслим одинаково".
"Я бы даже не назвал это финишным рывком — мы не проигрываем с "Виллы" (в декабре), а "Арсенал" проиграл, кажется, один матч из 17 последних".
"Это впечатляющие показатели от обеих команд, поэтому мы знаем, что "Арсенал", вероятно, выиграет лигу, если мы не победим "Вест Хэм". И наоборот. На это можно смотреть только одним способом", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.
19.05.2024 13:00
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КОРОЛИ!!!
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"Арсенал", вероятно, выиграет лигу, если мы не победим "Вест Хэм"
Источник: http://fapl.ru/posts/107700/
Такое ощущение, что они больше хотят накаркать поражение Арсенала. Заебали пиздеть.
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