Де Брюйне поведал, что Гвардиола сказал игрокам перед матчем против "Вест Хэма"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поведал, что сказал команде главный тренер Хосеп Гвардиола перед матчем заключительного тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В данный момент "Сити" имеет два очка преимущества над "Арсеналом", который в воскресенье сыграет против "Эвертона".



Однако Гвардиола призвал своих игроков не надеяться на осечку "канониров" и рассчитывать только на себя.



"По сути он сказал это: "Потеряете очки, и мы не выиграем Премьер-Лигу". Мы знаем это, мы уже были в таком положении прежде. Обе команды, мы и "Арсенал", мыслим одинаково".



"Я бы даже не назвал это финишным рывком — мы не проигрываем с "Виллы" (в декабре), а "Арсенал" проиграл, кажется, один матч из 17 последних".



"Это впечатляющие показатели от обеих команд, поэтому мы знаем, что "Арсенал", вероятно, выиграет лигу, если мы не победим "Вест Хэм". И наоборот. На это можно смотреть только одним способом", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.