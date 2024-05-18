Фоден — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

Ранее в мае Ассоциация пишущих о футболе журналистов (FWA) проголосовала за Фодена как за Игрока Года. В субботу, накануне заключительного тура Премьер-Лиги, 23-летний игрок сборной Англии получил еще одну престижную индивидуальную награду.



Звание лучшего игрока Премьер-Лиги по итогам завершающегося сезона отмечает впечатляющие успехи Фодена на футбольном поле. Фил забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 34 матчах английского первенства.



"Завоевать эту награду — достижение, которым я крайне горжусь. Премьер-Лига известна как лучшая лига в мире, и мне было приятно оказаться номинированным вместе со столь многими замечательными игроками, каждый из которых проводит особенный сезон за свой клуб", — сообщил Фоден.



Стоит отметить, что это пятый сезон подряд, когда официальная награда лучшему игроку Премьер-Лиги достается представителю "Сити". Эрлинг Холанд завоевал ее в прошлом сезоне, Кевин Де Брюйне — в 2019/20 и 2021/22, Рубен Диаш — в 2020/21.



Помимо Фодена, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2023/24 также были номинированы Холанд, Александер Исак, Мартин Эдегор, Коул Палмер, Деклан Райс, Виргил Ван Дейк и Олли Уоткинс.



Обладатель награды был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.