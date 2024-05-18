Фоден — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.
Ранее в мае Ассоциация пишущих о футболе журналистов (FWA) проголосовала за Фодена как за Игрока Года. В субботу, накануне заключительного тура Премьер-Лиги, 23-летний игрок сборной Англии получил еще одну престижную индивидуальную награду.
Звание лучшего игрока Премьер-Лиги по итогам завершающегося сезона отмечает впечатляющие успехи Фодена на футбольном поле. Фил забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 34 матчах английского первенства.
"Завоевать эту награду — достижение, которым я крайне горжусь. Премьер-Лига известна как лучшая лига в мире, и мне было приятно оказаться номинированным вместе со столь многими замечательными игроками, каждый из которых проводит особенный сезон за свой клуб", — сообщил Фоден.
Стоит отметить, что это пятый сезон подряд, когда официальная награда лучшему игроку Премьер-Лиги достается представителю "Сити". Эрлинг Холанд завоевал ее в прошлом сезоне, Кевин Де Брюйне — в 2019/20 и 2021/22, Рубен Диаш — в 2020/21.
Помимо Фодена, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2023/24 также были номинированы Холанд, Александер Исак, Мартин Эдегор, Коул Палмер, Деклан Райс, Виргил Ван Дейк и Олли Уоткинс.
Обладатель награды был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.
18.05.2024 14:00
Просмотров: 1003
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Последние комментарии:
Бембо - спорт менеджер, бухгалтер от бога, цепкий, хорош между линиями. Ждёт профита уже 7 лет, но говорит, что нужно ещё 5 подождать. Наверное стал умнее.
(ответить)
В цитатник фапла.
18.05.2024 15:05 #
narcot
«соснули» там не просто так
Источник: http://fapl.ru/posts/107682/?c=1
(ответить)
новую партию хаверцов поставляем летом в арсенал
муд1к+Броя, 100 лямов на стол, п1драл1к1)))
(ответить)
как дела у пітраліков?!))) 850 лямов при ротете.
1 кубок англии, выигранный игроками емери и на его блокнотиках ))
ах ах ах
(ответить)
Надо было Палмеру дать, хоть и все его усилия по пизде пошли с такими партнёрами и владельцами, как в Челси. Посмотрел бы я на этого Фодена в компании тупых обезьян и хохла... Он бы вздёрнулся в раздевалке после первой же игры.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
КРОЛЬ!!!!
(ответить)
Наркот)
_______
28.04.2023 17:11 #
narcot
соснули скаму, сито, отскочили с 0пулем. но всё равно гегешки заберут апл) скринь
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1. Холанд Э. Б. 27+5
2. Палмер К. 22+10
3. Исак А. 20+1
4. Уоткинс О. 19+13
5. Соланке Д. 19+3
6. Салах М. 18+10
7. Сон Хын Мин 17+9
8. Фоден Ф. 17+8
(ответить)
опять мафия в свои булки пропускает
18.05.2024 14:20 #
mafia
Кто кто? Фоден? Внатуре? Нихуя я пропустил…
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/107682/?c=1#c7926760
(ответить)
Палмер > вся команда пососити
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
МЫ ПРАВИМ ЭТИМ МИРОМ
(ответить)
Интересно хоть 100 комментов наберёт новость с мочастер залупити на главной?
(ответить)
Ожидаемо. Холанд гораздо хуже играет, чем в прошлом сезоне, а де Брейне лечился полсезона. Конкурентов и не было. Не пенальдешу из Челси же отдавать приз.
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КОРОЛЬ!!! В конкурентах у Фила были только Холанд(чуть подсдал в этом сезоне), Родри(не номинировали) и Палмер(лучший молодой игрок). А все эти райсы, эдегоры - это бомжи.
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Мафия - главный даун сайта.
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Ору пидарастерка на фапл строчит, пока в его стране официально узаконили рабство
Далбаебик иди регистрируйся в «резерве» ахахаха
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Кто кто? Фоден? Внатуре? Нихуя я пропустил…
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Выдал за сезон 5-6 матчей хороших и получил лучшего! Чепуха....
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Ночью будет особое блюдо,отбивная с кровью "ухилянт" от шеф повара Фьюри.
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