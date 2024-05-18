Фоден — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

Ранее в мае Ассоциация пишущих о футболе журналистов (FWA) проголосовала за Фодена как за Игрока Года. В субботу, накануне заключительного тура Премьер-Лиги, 23-летний игрок сборной Англии получил еще одну престижную индивидуальную награду.

Звание лучшего игрока Премьер-Лиги по итогам завершающегося сезона отмечает впечатляющие успехи Фодена на футбольном поле. Фил забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 34 матчах английского первенства.

"Завоевать эту награду — достижение, которым я крайне горжусь. Премьер-Лига известна как лучшая лига в мире, и мне было приятно оказаться номинированным вместе со столь многими замечательными игроками, каждый из которых проводит особенный сезон за свой клуб", — сообщил Фоден.

Стоит отметить, что это пятый сезон подряд, когда официальная награда лучшему игроку Премьер-Лиги достается представителю "Сити". Эрлинг Холанд завоевал ее в прошлом сезоне, Кевин Де Брюйне — в 2019/20 и 2021/22, Рубен Диаш — в 2020/21.

Помимо Фодена, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2023/24 также были номинированы Холанд, Александер Исак, Мартин Эдегор, Коул Палмер, Деклан Райс, Виргил Ван Дейк и Олли Уоткинс.

Обладатель награды был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.


Метки Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1003

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.05.2024 15:48 # sausage
    Бембо - спорт менеджер, бухгалтер от бога, цепкий, хорош между линиями. Ждёт профита уже 7 лет, но говорит, что нужно ещё 5 подождать. Наверное стал умнее.

    (ответить)

  2. reddebil 18.05.2024 15:46 # reddebil
    В цитатник фапла.

    18.05.2024 15:05 #
    narcot

    «соснули» там не просто так

    Источник: http://fapl.ru/posts/107682/?c=1

    (ответить)

  3. bembo 18.05.2024 15:35 # bembo
    новую партию хаверцов поставляем летом в арсенал
    муд1к+Броя, 100 лямов на стол, п1драл1к1)))

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  4. bembo 18.05.2024 15:31 # bembo
    как дела у пітраліков?!))) 850 лямов при ротете.
    1 кубок англии, выигранный игроками емери и на его блокнотиках ))

    ах ах ах

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  5. sausage 18.05.2024 15:28 # sausage
    Надо было Палмеру дать, хоть и все его усилия по пизде пошли с такими партнёрами и владельцами, как в Челси. Посмотрел бы я на этого Фодена в компании тупых обезьян и хохла... Он бы вздёрнулся в раздевалке после первой же игры.

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  6. kukuruzko 18.05.2024 15:10 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  7. bembo 18.05.2024 15:05 # bembo
    КРОЛЬ!!!!

    (ответить)

  8. takernotagiver 18.05.2024 15:03 # takernotagiver
    Наркот)
    _______
    28.04.2023 17:11 #
    narcot

    соснули скаму, сито, отскочили с 0пулем. но всё равно гегешки заберут апл) скринь

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  9. alexomck 18.05.2024 15:00 # alexomck
    1. Холанд Э. Б. 27+5
    2. Палмер К. 22+10
    3. Исак А. 20+1
    4. Уоткинс О. 19+13
    5. Соланке Д. 19+3
    6. Салах М. 18+10
    7. Сон Хын Мин 17+9
    8. Фоден Ф. 17+8

    (ответить)

  10. narcot 18.05.2024 14:48 # narcot
    опять мафия в свои булки пропускает



    18.05.2024 14:20 #
    mafia

    Кто кто? Фоден? Внатуре? Нихуя я пропустил…
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107682/?c=1#c7926760

    (ответить)

  11. narcot 18.05.2024 14:46 # narcot
    Палмер > вся команда пососити

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  12. mafia-fake 18.05.2024 14:45 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ


    МЫ ПРАВИМ ЭТИМ МИРОМ

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  13. mafia-fake 18.05.2024 14:44 # mafia-fake
    Интересно хоть 100 комментов наберёт новость с мочастер залупити на главной?

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  14. brown-ale 18.05.2024 14:29 # brown-ale
    Ожидаемо. Холанд гораздо хуже играет, чем в прошлом сезоне, а де Брейне лечился полсезона. Конкурентов и не было. Не пенальдешу из Челси же отдавать приз.

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  15. high-malvern 18.05.2024 14:26 # high-malvern
    КОРОЛЬ!!! В конкурентах у Фила были только Холанд(чуть подсдал в этом сезоне), Родри(не номинировали) и Палмер(лучший молодой игрок). А все эти райсы, эдегоры - это бомжи.

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  16. moneycity 18.05.2024 14:25 # moneycity
    Мафия - главный даун сайта.

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  17. mafia 18.05.2024 14:23 # mafia
    Ору пидарастерка на фапл строчит, пока в его стране официально узаконили рабство

    Далбаебик иди регистрируйся в «резерве» ахахаха

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  18. mafia 18.05.2024 14:20 # mafia
    Кто кто? Фоден? Внатуре? Нихуя я пропустил…

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  19. chelsiukpro 18.05.2024 14:19 # chelsiukpro
    Выдал за сезон 5-6 матчей хороших и получил лучшего! Чепуха....

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  20. hunter022 18.05.2024 14:15 # hunter022
    Ночью будет особое блюдо,отбивная с кровью "ухилянт" от шеф повара Фьюри.

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