"Челси" согласовал покупку Эстевао
"Челси" согласовал приобретение юного вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана.
По информации BBC, "Палмейрас" гарантированно получит 34 миллиона евро (29 млн. фунтов) за одного из ярчайших бразильских талантов. Согласованная сделка также предусматривает ряд внушительных бонусов.
Эстевао по прозвищу "Мессиньо" останется в "Палмейрасе" до исполнения 18 лет в апреле следующего года и лишь после этого присоединится к "Челси".
Эстевао станет очередной большой инвестицией "Челси" в будущее. В недавнем прошлом "синие" подписали ряд других южноамериканских талантов вроде Андрея Сантоса, Дейвида Вашингтона, Анджело Габриэля и Кендри Паеса.
18.05.2024 21:00
Просмотров: 573
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
топище.окупятся с полна эти бабки в будущем
(ответить)
В е ссут на лондонскую синюю помойку))))
(ответить)
Какой там уже миллиард пошел? Второй, третий?
(ответить)
Ахаххахахахахах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий