"Челси" согласовал покупку Эстевао

Эстевао Виллиан "Челси" согласовал приобретение юного вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана.

По информации BBC, "Палмейрас" гарантированно получит 34 миллиона евро (29 млн. фунтов) за одного из ярчайших бразильских талантов. Согласованная сделка также предусматривает ряд внушительных бонусов.

Эстевао по прозвищу "Мессиньо" останется в "Палмейрасе" до исполнения 18 лет в апреле следующего года и лишь после этого присоединится к "Челси".

Эстевао станет очередной большой инвестицией "Челси" в будущее. В недавнем прошлом "синие" подписали ряд других южноамериканских талантов вроде Андрея Сантоса, Дейвида Вашингтона, Анджело Габриэля и Кендри Паеса.


Метки Палмейрас, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 18.05.2024 22:00 # sean-dyche18plus
    топище.окупятся с полна эти бабки в будущем

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  2. quavo 18.05.2024 21:38 # quavo
    В е ссут на лондонскую синюю помойку))))

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  3. high-malvern 18.05.2024 21:17 # high-malvern
    Какой там уже миллиард пошел? Второй, третий?

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  4. w1 18.05.2024 21:15 # w1
    Ахаххахахахахах

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