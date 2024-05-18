"Челси" улучшил предложение по Эстевао до 56 млн. фунтов
"Челси" улучшил свое предложение о покупке 17-летнего вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана до 65 миллионов евро (56 млн. фунтов).
На прошлой неделе стало известно, что "Челси" выигрывает борьбу за Эстевао, достигнув договоренности с самим игроком об условиях личного контракта.
Поэтому сейчас "Челси" сосредоточен на достижении компромисса с "Палмейрасом" по бразильскому юниору, которого также хотят "Арсенал", "Барселона" и "Реал".
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Палмейрас" отклонил стартовое предложение "Челси" в размере 32 млн. евро (27.5 млн. фунтов) плюс 25 млн. евро в виде бонусов (21.5 млн. фунтов).
Сейчас "Челси" вернулся с улучшенным предложением и готов заплатить за Эстевао уже 65 млн. евро (56 млн. фунтов), включая бонусы. Также "синие" позволят Виллиану остаться в "Палмейрасе" до своего 18-летия.
18.05.2024 12:00
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Мало. Надо не меньше сотки предлагать.
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